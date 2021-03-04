陸紀念辛亥革命110週年　陸委會呼籲「拒統戰活動」

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／台北報導

大陸全國政協第十三屆第四次會議今（4）日舉行，全國政協主席汪洋今年涉台工作報告未提「一國兩制」和「九二共識」，但強調共促祖國統一大業，以及擴大舉辦辛亥革命110周年紀念活動，是否想主導我方歷史話語權？對此，陸委會發言人邱垂正下午指出，我方會繼續關注對岸相關動態，「同時呼籲民眾團體拒絕參加，與合作辦理此類的統戰活動。」

針對大陸兩會開幕，以及汪洋涉台報告內容。陸委會發言人邱垂正指出，今年是中共建黨百年，會在兩會上宣揚共產黨的領導政績，完成脫貧攻堅目標，部署「十四五」等規劃，強化鞏固領導人習近平的領導地位，中共也會藉此場合做內外宣示等政策，我方將持續關注對岸相關動向。

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者任以芳攝）

談到大陸將擴大舉行辛亥革命110週年活動，對此，邱垂正表示，「北京當局慣常辦理各種紀念活動，或者開重要的會議，會有些扭曲歷史事實，並對台進行統戰，以滿足其內部所謂愛黨愛國的需求並鞏固中共執政的正當性，以及企圖削弱中華民國的法統，鼓吹一中原則的統一論調。」我想我們不會接受。

至於，公職人員能否赴陸參加相關辛亥革命紀念活動？邱垂正指出，目前雙邊防疫沒有開啟交流，如果未來恢復常態，可以「依法」赴陸交流。不過，「政府還是呼籲我民眾或團體，拒絕參加與合作辦理此類的統戰活動。」

另外，汪洋涉台報告特別強調，「促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。」對此，邱垂正表示，過去總統與本會也一再重申，期盼兩岸開展正常有序的交流，立場依舊堅定。「我們也尊重、繼續推動兩岸已經簽署，並且完成立法程序的各項協議的落實。」

汪洋涉台報告指出，堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼。邱垂正也指出，中共片面改變「一國兩制」核心要義，無法真正贏得民心。同時呼籲，相關方面要懸崖勒馬，「真的愛香港，就不要一再傷害香港。」