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「珍愛藻礁」公投連署成案　總統府：大潭電廠三接站是最好方案

記者沈繼昌／桃園報導

「珍愛藻礁」公投連署已跨過安全門檻，引發各方矚目大潭電廠是否有其他替代方案？總統府發言人張惇涵4日受訪時指出，公投與連署都是人民的權利，我們都充分尊重，執政團隊會加強誠懇的與社會各界溝通說明政策措施；至於大潭電廠第三接收站是否有替代方案？目前的方案已大幅縮減百分之九十開發面積，且是現階段最能符合供電需求時程的方案，執政團隊會誠懇的與各方溝通，為台灣找一個最好的答案。

▲總統府發言人張惇涵4日代表府方針對珍愛交公投案提出說明，大潭電廠第三接收站是現階段最好方案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲總統府發言人張惇涵4日代表府方針對珍愛交公投案提出說明，大潭電廠第三接收站是現階段最好方案。（圖／記者沈繼昌攝）

張惇涵表示，「最近大家都很關心藻礁與大潭電廠三接議題，連署與公投都是人民的權利，也是台灣民主多元的展現，我們都充分尊重，即使連署成案後，執政團隊也會加強且誠懇的與社會各界溝通，說明政府的政策措施，當然也希望有更多的人可以支持我們攸關台灣永續發展能源轉型的各項重大政策，包括非核家園、減媒、減少空汙，至於要不要經濟、要不要發電、要不要環保、要不要在經濟與環保間取得平衡點，相信絕大多數的人這個答案都是肯定的。」

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至於大潭電廠第三接收站的重要性，張惇涵說，每一年預計要供給大潭電廠八號機、九號機共計137億度的電，若以媒替代，一年大概是500萬公噸，所以三接攸關未來北台灣用電需求，攸關中電是否北送、攸關減媒時程，當然更攸關台灣的能源轉型，「我們把國民黨時期232公頃的開發面積大幅縮小至百分之九十到現在的23公頃，只剩下原本百分之十，民進黨政府盡可能把藻礁傷害降至最低。」

▲桃園市觀新藻礁已有不少藻礁受傷或死亡，引發環團不滿。（圖／翻攝自臉書《珍愛桃園藻礁》）

▲桃園市觀新藻礁已有不少藻礁受傷或死亡，引發環團抗議大潭電廠三接站設立。（圖／翻攝自臉書《珍愛桃園藻礁》）

張惇涵解釋，桃園市有27公里長的海岸線，大潭藻礁是其中的3.6公里，這幾年桃園市政府投入了近8.5億元預算來做各種環境保護，海岸生態維護工作等，舉例說，大潭電廠以南4.3公里，315公頃的觀新藻礁，大潭電廠以北有10.5公里，961公頃的許厝港濕地，「我們都很努力地在做保護藻礁工作，在做海岸景觀生態維護工作，希望在未來時間，就公共政策的議題討論，能多一點理性思辨，少一點互相攻擊，多做社會的溝通，希望各界能夠參考各方主張與意見，為台灣做個最好的決定。」

媒體還關心有無三接的替代方案？張惇涵強調，三接的替代方案各界都提出許多不同意見，但關鍵在於供氣與供電時程，執政團隊提出目前的方案已大幅縮減百分之九十的開發面積，且是現階段最能符合供電需求時程的方案，當然社會各界有不同意見，執政團隊就是會誠懇的溝通，正面來面對大家的意見，好好的溝通、理性的思辨，為台灣找一個最好的答案。

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