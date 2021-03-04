「愛國者治港」寫入政協報告　汪洋：2021年聚焦十四五

▲大陸全國政協第十三屆第四次會議開幕式於北京人民大會堂舉行。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協主席汪洋4日下午，於北京人民大會堂發表2021年度政協工作報告，強調2021年聚焦「十四五」開局起步屢職盡責，於涉港澳台內容中，雖未提「一國兩制」，但正式將近日熱議，涉及香港選制改革的「愛國者治港」理念寫入其中，並稱要就加強港澳青少年愛國主義教育展開協商。

大陸全國政協十三屆四次會議4日下午3時在北京開幕，汪洋首先在總結2020年工作時，坦言這是「新中國歷史上極不平凡的一年」，面對嚴峻複雜的形勢任務、前所未有的風險挑戰。他說，政協各界別、委員會迅速投身抗疫鬥爭，繞完善重大疫情防控機制、復工復產等，積極助力「六穩」工作，促進落實「六保」任務。

▲大陸全國政協主席汪洋發表2021年度政協工作報告。（圖／翻攝央視CCTV+）

展望2021年，汪洋表示，2021年是共產黨成立100週年，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，要為「十四五」開好局、起好步。他說，要著眼黨和國家工作全局，圍繞構建新發展格局、平安中國建設召開專題議政性常委會會議，就實施鄉村振興戰略、應對人口老齡化等進行專題協商。

在增進大團結目標、對外層面，汪洋提到落實《中國共產黨統一戰線工作條例》。於涉港澳台內容中，表示堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強和港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等展開調研協商。

他也提到，舉辦辛亥革命110週年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業。創新疫情防控常態化條件下對外交往方式，擴大「朋友圈」。

▲大陸國務院港澳辦主任夏寶龍（右）。（圖／翻攝央視）

去年大陸全國兩會在無預警情況下，增加議程通過《港區國安法》，今年兩會開幕前夕，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍在多個場合強調「愛國者治港」，讓今年是否也「臨時增加」香港議程備受注目，因此汪洋在年度政協工作報告中，提到「愛國者治港」，有重要意義。

在此之前，大陸全國政協3日召開新聞發布會，發言人郭衛民對相關議題回應稱，我們認為「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義。他說，無論是制定實施香港國安法，還是完善特別行政區選舉制度，都是為了堅持和完善「一國兩制」，確保「一國兩制」實踐沿著正確的方向行穩致遠。

在回顧2020年全國政協對港澳工作上，汪洋提到，「強化港澳委員政治責任，支持特別行政區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動香港國安法制定實施等持續發聲。」

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▼2021年，大陸全國政協十三屆四次會議於3月4日，在北京人民大會堂召開。（圖／讀者提供）