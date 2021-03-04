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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「挺農民要務實」　洪孟楷批：鳳梨國家隊沒完沒了

▲國民黨立委洪孟楷出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣鳳梨遭大陸禁止進口，民進黨喊出組成「鳳梨國家隊」的口號，希望民間企業一起買鳳梨挺農民。對此，國民黨立委洪孟楷表示，不要政治操作，真正的農產品外銷才是政府該擔心的問題。

洪孟楷在政論節目《少康戰情室》質疑，行政院長蘇貞昌在第一時間說是檢疫問題，後續卻又變成是政治操作的買鳳梨挺農民的大內宣？如果問題核心沒有解決，難保不會有下一個禁運名單。

洪孟楷表示，從2006年開始，台灣出口到對岸的零關稅水果高達18種（枇杷、椰子、木瓜、楊桃、芒果、芭樂等），如果演變成政治問題，這些水果會不會變成下一個鳳梨？沒完沒了下去能治標又治本嗎？難道要讓台灣的農民陷入鳳梨事件，可能複製的憂慮陰影中嗎？政府挺農民還是要具體務實地展開談判，或者找銷售管道。

洪孟楷指出，過去五年蔡政府大推新南向，將農產品的出口列為重點項目，更投資200多億在這些國家上，但我們的農產品始終沒有更多輸出的機會；現在突然組鳳梨國家隊真的能解決問題嗎？想除了動員國人買鳳梨外，真正的農產品外銷才是政府該擔心的問題。

洪孟楷認為，民進黨政府如果遇到甚麼問題都把它做成是一個政治操作，甚麼東西被禁、被擋就號召國人相挺，那真正的問題不但無法解決，國人也會對政府失去信心。

他強調，認真做、用心拚！國家隊不是萬靈丹、更不是政府卸責的藉口；正視問題、做好防範，才是國人對政府的期待。全國一心、一同面對，加油。

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