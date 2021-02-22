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中小學今開學　林智堅視察校園防疫、帶學童正確洗手

▲新竹市長林智堅進班跟學童打招呼。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅進班跟學童打招呼。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

寒假結束，中小學今開學，新竹市長林智堅特別到關東國小視察校園防疫，該校開學前一周已辦理全市校園環境消毒，並設有酒精自動噴霧器、體溫感測儀，學生進入教室前也會進行酒精消毒。林智堅表示，中央與地方合作下，疫情相對趨緩，但是各項防疫不能鬆懈，盼透過各項防疫措施，共度難關。

林智堅今現身關東國小，讓家長、學童驚喜不已，林智堅市長也走防疫通道，先消毒手部再量測體溫，並帶著學生們一起用「洗手七字訣」，以肥皂洗手。

林智堅表示，市府超前部屬開學前一周已完成全市64所學校的大消毒，各校也依循防疫指引，不僅設有酒精自動噴霧器、體溫感測儀，也備妥各項防疫物資如肥皂、消毒液等。今日學入校也看見學童都配戴口罩，落實防疫。

「路口分流，讓上學的路更順暢。」關東國小校長李瑞剛表示，開學後在校園出入口處設置體溫篩檢站，並規劃進校路線，實施體溫量測及健康自主管理卡查驗，凡超過37.5度者，請家長儘速帶往就醫，並造冊列管追蹤；若校園發現疑似個案，即依規定通報衛生局，隨時與醫院及衛生機關保持聯繫，關心及瞭解學生健康狀況。

教育處代理處長沈靜濤表示，開學前已請學校盤點校內測量體溫工具數量（如：額溫槍、耳溫槍等），並進行校正，如有損壞不堪使用或不足者，將儘速採購，並請各校監控師生的體溫及健康狀況，並請各校增加教室課桌椅間距，維持室內通風，勿緊閉門窗，此外，請學校持續透過學校網站及跑馬燈宣導防疫衛教訊息。

教育處表示，由於指揮中心考量疫情，規範民眾進出八大特地場所須戴口罩，老師及學生在教室配戴口罩外，有呼吸道症狀的教職員及學生務必儘快就醫，並宣導「發燒不上學，感冒戴口罩」原則，請學校持續透過網站及跑馬燈宣導防疫衛教訊息，也呼籲校外人士（如家長、廠商、志工與訪客等）進出校園時務必遵循實名制及各項防疫規定。

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