南韓新冠AZ疫苗2天爆5死！總統文在寅「願接種疫苗」...最晚4月前

▲南韓總統文在寅透過青瓦台表示，願意接種新冠AZ疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓於2月26日開放民眾接種阿斯利康（AZ）新冠疫苗前，在野黨要求總統文在寅應當身先士卒率先接種，使執政黨部分國會議員氣得辯稱「總統並非實驗對象」惹議。如今，疫苗接種工作進入第7天，文在寅卻又透過青瓦台表示，願意接受安排接種AZ疫苗，時間點最晚可能落在4月初以前。

根據《韓聯社》報導，青瓦台核心高層人員今（4）日透露，由於輝瑞疫苗是安排給新冠肺炎專責醫院的醫護人員接種的，因此為文在寅總統接種AZ疫苗的可能性較大。先前疾病管理廳曾表示，除非是需緊急出國等必要性公務活動，否則不會給予一般國民挑選疫苗品牌的權利，因此文在寅如若接種疫苗，勢必也得遵照該政策。

不過，南韓國內3、4日兩天以內已累計5人施打AZ疫苗後死亡，文在寅與青瓦台此舉，無非是欲消弭國人對於AZ疫苗的不安。至於該選擇何時接種，青瓦台發言人康珉碩（강민석）表示，將從疾病管理廳安排的時間表與相關外交行程做考量，若算上6月11日須前往英國參加G7峰會，則最晚也得在4月上旬以前完成第一次的AZ疫苗接種。

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