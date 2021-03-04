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率先施打疫苗？　黃子哲酸蘇貞昌態度「三心二意」：依舊愛耍嘴皮

▲牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗AZ疫苗。（圖／路透）

▲牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗AZ疫苗。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

11.7萬劑英國牛津AZ疫苗3日抵台，政府規劃第一線醫護先施打，面對國人對該款疫苗沒信心，行政院長蘇貞昌日前宣示「疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先」。不過，國民黨文傳會副主委黃子哲4日挖出蘇貞昌在去年底時，曾表態願意公開施打，提振國人對疫苗的信心。黃子哲諷，連要不要率先打疫苗，蘇貞昌都可以髮夾彎，從「我願意」變成「三心二意」。

蘇貞昌去年12月22日接受國民黨立委吳斯懷質詢期間，被問到當國內取得疫苗時，她跟總統蔡英文願不願意承諾率先公開施打，讓國民對施打疫苗有信心？蘇貞昌回應，「委員的建議...我會帶回總統讓她知道」；吳斯懷追問，那「院長呢？」蘇貞昌回應「我也都願意」。

黃子哲在臉書指出，如今AZ疫苗運送抵台，同樣被問到是否率先打疫苗時，蘇貞昌竟改口說，若疫苗不足行政官員不會搶著接種；若對疫苗有疑慮，他則率先施打。然而蘇貞昌此說法，依舊不改其愛耍嘴皮、詭辯奸巧的風格。

「事實上，已有醫師出來表達醫護人員可能有一半的人對AZ疫苗有疑慮而不敢打。那不就已經符合蘇的施打條件，怎麼還在東閃西躲？」黃子哲表示，況且若是蔡英文、蘇貞昌、衛福部長陳時中三位，或只要其中一位率先代表接種疫苗，以一人二劑計算，總共也不過2到6劑，這麼少的數量，根本不會有什麼排擠效應，而此舉是為了提振醫護人員或國人對疫苗的信心，也不可能被說是「搶」打。

黃子哲也提到，有綠營說藍營要求首長先打疫苗是在作亂，是政治操作，但不妨看看上星期民進黨立委趙天麟在立院的質詢，同樣希望陳時中優先施打，以信心喊話並破除謠言。趙還強調，這「不算特權」。

黃子哲強調，綜觀國際上疫苗施打的狀況，由總統、總理率先來公開施打疫苗者，比比皆是，目的是一方面鼓勵人民也來打疫苗，另一方面也是緩解民眾對疫苗安全性的疑慮。

黃子哲表示，既然政府認為AZ疫苗安全無虞，也鼓勵國人來打，怎麼從蔡英文、蘇貞昌、到陳時中，迄今竟然沒人願意直接了當的說願意當表率來施打疫苗? 如果連領導人都扭扭捏捏，找各種理由塘塞，那國人怎麼會有信心呢？再閃躲下去，都快變國際笑話了。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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