新竹夫妻失業6月淪鴛鴦盜！　持柴刀搶商行「關鍵動作」獲減刑

▲法官審酌夫妻倆並無傷人之意，且犯後已深具悔意、與被害人達成和解，因此予以減刑。（圖／記者王致凱攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹縣一對夫妻108年12月下旬雙雙失業，兩人因債務纏身，竟持刀前往租屋處附近商行行搶，得手現金、首飾等贓物；事後警方循線追查2人到案，並依強盜罪嫌起訴，新竹地院法官審酌，夫妻2人行搶過程中，持柴刀的右手大多朝下，顯見並無傷人之意，考量2人犯後深具悔意，且與被害人達成和解，因此予以減刑，分別判處3年6月有期徒刑。

判決書指出，洪男與徐女為夫妻，但2人108年12月下旬即雙雙失業，家中經濟頓時斷炊，夫妻倆只好舉債度日；109年5月間，2人因債務纏身，散步經過租屋處鄰近商行時，見玻璃櫃內陳列珠寶、金飾，竟心生歹念，經數日謀畫、勘查地形後，於該年5月27日中午11時持刀闖入行搶。

當時洪男與徐女分持柴刀、水果刀，並以身穿連帽黑色外套、以口罩蒙面，洪男確認商行內僅有一名手抱嬰兒的外籍女店員後，即闖入行搶，並由妻子徐女協助放下鐵捲門，以免引起路人注意。當時洪男掏出柴刀指向女店員頸部，喝令交出財物，女店員當場嚇哭，依其指示拿出鑰匙打開玻璃櫃後，即抱著嬰兒退坐在地，任由2人搜刮財物；夫妻倆得手現金8700元、金飾約30件（共3兩5錢）、玉鐲1個（價值1500元）及市價約6000元的手機1支後，隨即揚長離去。事後警方獲報，循線追查洪、徐2人到案，並依強盜罪將2人起訴。

新竹地院法官審酌，洪、徐2人因雙雙失業，無力負擔房租、車貸、卡費等債務，又因各自原生家庭家境並不寬裕，在無法向家人求援情況下，不得已才會行搶，犯後均深表悔意，並屢次表達賠償意願；另根據現場監視器畫面，洪男行搶時雖然有持柴刀指向女店員威嚇，但當時柴刀與女店員身體仍有些許距離，且洪並未持柴刀抵住她，整段犯案過程中，手持柴刀的右手也大多朝下，足見2人始終無傷人犯意。法官衡量2人沒有前科紀錄、過往素行良好，且犯後已與被害人達成和解，因此依《刑法》規定予以減刑，各判有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。