變態男「剪刀抵喉」強押22歲女　穿她內褲絲襪凌虐性侵4小時

▲女子小莉（化名）慘遭強盜大叔性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者唐詠絮／台中報導

住在出租套房的妙齡女小莉(化名，22歲)，被有竊盜前科的洪男(54歲)手持剪刀架在脖子上要她乖乖配合，他一手拿起電線綑綁她雙手，還穿她絲襪內褲與洋裝、抹她的香水，對她猥褻性侵4小時，警方後來從香水的滾珠上驗出洪男的基因，被台中地檢署依強盜強制性交等罪名起訴。

起訴書指出，時間發生在2020年12月8日清晨6時許，洪男手持剪刀進入小莉出租套房內行竊，見到剛起床的小莉，立刻拿起剪刀架在她脖子上「妳乖乖配合，我已經殺了2個人了」。

洪男拿出襪子塞住她嘴巴、電線綑綁住她的雙手，嘴巴還邊問「錢在哪裡」，開始翻箱倒櫃找到金項鍊跟現金1000元及肥皂3塊；看到衣櫥內有女性私密內衣褲時，一時「性起」穿起女用內褲絲襪跟洋裝，還抹香水問小莉「我這樣有漂亮嗎？」。

小莉見到洪男如此變態，嚇得花容失色，洪男接著用小莉的內衣蒙住她的眼睛，從垃圾桶找到1個用過的保險套套在小莉的手指，直塞入他自己的肛門內，還要為他打手槍，洪男趁此性侵小莉。

直到當天10時30分許洪男逞慾結束後，他深怕會留下證據，把他用過有沾上自己的皮屑及體液的衣物全部帶走，再將床單拿去泡水試圖湮滅性侵證據，就在此時，小莉的女同事見她沒有上班，到她住處敲門，洪男聽到有敲門聲，立刻跳窗戶逃逸。

事發3天後警方逮捕到洪男，也從香水的滾珠上採集到洪男的基因，他向檢方承認只有行竊金項鍊，沒有偷現金，而香皂則是小莉送他的；也承認是不小心碰到小莉否認性侵，台中地檢不採信洪男證詞，並依加重強盜罪、強盜強制性交罪、強盜強制猥褻罪起訴，並聲明法院依累犯加重量刑。

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