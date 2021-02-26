　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態男「剪刀抵喉」強押22歲女　穿她內褲絲襪凌虐性侵4小時

▲女子小莉（化名）慘遭強盜大叔性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子小莉（化名）慘遭強盜大叔性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／台中報導

住在出租套房的妙齡女小莉(化名，22歲)，被有竊盜前科的洪男(54歲)手持剪刀架在脖子上要她乖乖配合，他一手拿起電線綑綁她雙手，還穿她絲襪內褲與洋裝、抹她的香水，對她猥褻性侵4小時，警方後來從香水的滾珠上驗出洪男的基因，被台中地檢署依強盜強制性交等罪名起訴。

起訴書指出，時間發生在2020年12月8日清晨6時許，洪男手持剪刀進入小莉出租套房內行竊，見到剛起床的小莉，立刻拿起剪刀架在她脖子上「妳乖乖配合，我已經殺了2個人了」。

洪男拿出襪子塞住她嘴巴、電線綑綁住她的雙手，嘴巴還邊問「錢在哪裡」，開始翻箱倒櫃找到金項鍊跟現金1000元及肥皂3塊；看到衣櫥內有女性私密內衣褲時，一時「性起」穿起女用內褲絲襪跟洋裝，還抹香水問小莉「我這樣有漂亮嗎？」。

小莉見到洪男如此變態，嚇得花容失色，洪男接著用小莉的內衣蒙住她的眼睛，從垃圾桶找到1個用過的保險套套在小莉的手指，直塞入他自己的肛門內，還要為他打手槍，洪男趁此性侵小莉。

直到當天10時30分許洪男逞慾結束後，他深怕會留下證據，把他用過有沾上自己的皮屑及體液的衣物全部帶走，再將床單拿去泡水試圖湮滅性侵證據，就在此時，小莉的女同事見她沒有上班，到她住處敲門，洪男聽到有敲門聲，立刻跳窗戶逃逸。

事發3天後警方逮捕到洪男，也從香水的滾珠上採集到洪男的基因，他向檢方承認只有行竊金項鍊，沒有偷現金，而香皂則是小莉送他的；也承認是不小心碰到小莉否認性侵，台中地檢不採信洪男證詞，並依加重強盜罪、強盜強制性交罪、強盜強制猥褻罪起訴，並聲明法院依累犯加重量刑。

狠嫂啞鈴殺小姑！模仿電影水泥封屍造人形墓塚

呼叫你的阿米朋友！超可愛BT21保養組下殺899元　護手霜、水凝面膜任選

ET快訊
雄女妹拍「14分鐘破處片」原因超前衛！忍痛狂X：覺得不行了
特斯拉開到無人公墓偵測器「出現人影」　他下車看更嚇人
50歲爸媽退休！30K男咬牙「給微薄孝親費」被罵不孝
趙小僑「胎停因素曝光」！今堅強上工劉亮佐心疼
法比歐緊急動手術　現況曝光
人夫擁小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

熱心網友PO文：撿到4500元！他秒衝派出所「假冒失主」…警真給了

停車位禁停紙條貼路旁三角錐！他慘遭拖吊怒批：根本設陷阱害人

變態男「剪刀抵喉」強押22歲女　穿她內褲絲襪凌虐性侵4小時

穿紅裙獨坐超商外...下秒「撩開裙擺」激情狂摸！路過民眾嚇壞

人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰

新竹男誘騙17歲少女自錄「下空影片」！還上傳國外AV網　下場慘曝

他赴荷蘭收200顆「冠軍種子」　當大麻自耕農「每公斤賣百萬」

雲林醉男「前衝後撞」毀3車1房　2女暫停路邊坐車上險變肉餅

臭味聞2年！戴奧辛超標48倍　害千名國中生眼痛頭暈…黑心業者免關

國道3車擦撞！沒放警示「人還站車道」講手機　後車急煞險再追撞

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

熱心網友PO文：撿到4500元！他秒衝派出所「假冒失主」…警真給了

停車位禁停紙條貼路旁三角錐！他慘遭拖吊怒批：根本設陷阱害人

變態男「剪刀抵喉」強押22歲女　穿她內褲絲襪凌虐性侵4小時

穿紅裙獨坐超商外...下秒「撩開裙擺」激情狂摸！路過民眾嚇壞

人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰

新竹男誘騙17歲少女自錄「下空影片」！還上傳國外AV網　下場慘曝

他赴荷蘭收200顆「冠軍種子」　當大麻自耕農「每公斤賣百萬」

雲林醉男「前衝後撞」毀3車1房　2女暫停路邊坐車上險變肉餅

臭味聞2年！戴奧辛超標48倍　害千名國中生眼痛頭暈…黑心業者免關

國道3車擦撞！沒放警示「人還站車道」講手機　後車急煞險再追撞

統一獅談薪9成　陳鏞基月薪70萬獅隊一哥

仙氣正妹因《還珠格格》紫薇學古箏　粉絲搶當爾康

熱心網友PO文：撿到4500元！他秒衝派出所「假冒失主」…警真給了

爸只是去吃飯！　地上1條「孤單大米腸」靈魂被抽空...背影超哀怨

支撐演訓頻繁第四作戰區　高保廠承修主戰裝備展高妥善率

29樓搭電梯「瞬間落到地下3樓」　女住戶狂墜90公尺：腿沒知覺了

【奧斯塔羅】我在感情中最大的阻礙是什麼？

林智堅帶路吃新竹湯圓　推30年老店、人氣客家湯圓

不允許敵人跨越侵擾　航特部添16名飛行軍官新血戰力

企排挑戰賽27日起開打　台電男女排連霸保衛戰誰能成功斷電？

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

社會熱門新聞

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

女同學休息遭「噁男駕駛揉胸」　整路裝睡強忍

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

左營高鐵拆炸彈！封鎖月台防爆直擊　打開竟是麥香紅茶

「藍寶堅尼雞」慘遭浪浪滅門　雞農氣得想提國賠

即／中山警收賄503萬　起訴2貪警

掉300萬錶　警竟數度密會寶和會長

毒趴男嗨到9樓墜落爆頭亡！10男女繼續搖

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣　正宮再揪小五崩潰

單親中年大叔扮小鮮肉　性侵女國中生

快訊／聯結車國一北上起火　車陣回堵逾10公里

快訊／高鐵左營站疑有「爆裂物」！鐵路警逮40歲犯人

更多熱門

相關新聞

單親中年大叔扮小鮮肉　性侵女國中生

單親中年大叔扮小鮮肉　性侵女國中生

彰化單親爸陳姓男子，在2018年間自己年過40歲時，於網路上謊稱自己是大一新生（19歲），與未滿14歲的國中女生小夏（化名）交往成為男女朋友，並3次發生關係。陳男還多次要求小夏拍下不雅照片，傳送給他觀賞。一二審均將陳男判刑5年，案經上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

被控性侵、人口販運！美前奧運金牌教練自殺亡

被控性侵、人口販運！美前奧運金牌教練自殺亡

女同學休息遭「噁男駕駛揉胸」　整路裝睡強忍

女同學休息遭「噁男駕駛揉胸」　整路裝睡強忍

17歲女爛醉慘遭性侵　2hrs後吊死房中

17歲女爛醉慘遭性侵　2hrs後吊死房中

3人睡同張床！渣男狂摸女友閨蜜

3人睡同張床！渣男狂摸女友閨蜜

關鍵字：

強盜猥褻性侵台中地檢

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

辛龍身影突現蹤《小明星》！

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

55歲的邰智源到底在拚什麼？

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面