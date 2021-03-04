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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／AZ疫苗到了！台應重啟食品加工業？

鳳梨銷陸禁令生效，財信傳媒董事長謝金河表示，出口到中國大陸依存度很高的水果，將來也都有可能遭到反制。過去台灣的食品加工業為了降低成本，紛紛外移。不過，近來民眾對台灣生產的果乾頗為喜愛，這次會成為台灣食品加工業的新機會？《雲端最前線》4日邀請立法委員陳亭妃、立法委員李貴敏、台北市議員鍾小平以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

美麗島電子報日前針對2024年總統大選發布民調，副總統賴清德與新北市長侯友宜分別以21.1%、19.1%，搶下最適合擔任總統的第一、二名。對此，侯友宜3日回應，「我現在就是新北市的市長」，自己只有一個思考方向，就是現在把握當下做好市長的責任。侯友宜頻頻被外界點名，是否真會角逐總統大位？

指揮中心3日證實，11.7萬劑的AZ疫苗已經抵達台灣。行政院長蘇貞昌表示，目前已經向國外洽購2000萬劑疫苗，除了繼續洽購更多，國內疫苗的研發也在進行中，並強調「行政官員不會跟醫護人員搶著接種，若大家對疫苗有疑慮，我率先施打，請大家放心。」登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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