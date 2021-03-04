罔腰自爆懷孕反被打臉成「謠言」　最重關3天！警曝關鍵點

▲罔腰自稱懷孕遭高雄衛生局打臉，且恐遭社維法開罰。（圖／翻攝自罔腰IG）

記者邱中岳／台北報導

「罔腰」日前自爆懷孕遭轟爆，最後高雄衛生局依據其意見陳述蒐集相關調查結果函報衛福部，認為涉有違反社維法「影響公共安寧之謠言」，將予函送衛福部偵辦，另外如涉及不法，也將依照社會秩序維護法轉交由檢警偵辦。

罔腰自爆懷孕後，又向高雄衛生局坦承「沒有懷孕」，此舉恐遭衛生局依照社會秩序維護法第63條第一項第5款，此款法條內容則為「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，將處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

警方表示，民眾遭裁處社會秩序維護法 （以下簡稱：社維法），警方會先通知到案說明（合法通知未到可進行裁罰），以散佈謠言（63條1款5項）為例，該案件由行為地之所轄簡易庭裁處。

警方於相關資料蒐集（散佈謠言的內容、影響社會安寧的程度等）及對違序人調查完畢後，函送簡易庭裁處，違序人如不服簡易庭裁處可提出抗告，抗告駁回後則案件確定，視裁罰方式（罰鍰、拘留等）執行處罰。

一般散佈謠言，足以影響公共之安寧者，指的是散佈無事實根據、憑空捏造、無的放失之內容，須足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，有影響公共安寧之情形。

▲有警官指出，民眾涉及社維法，警方會先通知到案，並在調查完畢後執行裁罰。（圖／翻攝自罔腰IG）

但1名警官私下透露，以罔腰在社群網路自陳沒子宮也能懷孕一事，內容是否有引發聽聞者畏懼或恐慌等負面感受，視一般社會對於醫療常識之認識程度，以及公眾對於該事件影響心生恐懼或恐慌之程度而論。

恆嵂法律事務所律師吳恆輝表示，現行多半以社維法第63條第1項第5款為法院裁處的案件，多半是涉及公共事務的虛偽散佈為多，也就是關於選舉時對於政府或某政治人物、政黨為虛偽散佈或是對於人民生活作息事件之虛偽散佈。

吳律師提及，有關罔腰是否懷孕一事，因涉及變性人以及人工生殖等涉及國家衛生健康政策問題，因此單以懷孕與否可能屬私領域事，但罔腰的性別身分加上碰觸到人工生殖等國家衛生議題，就顯得是公共議題。

恆昇法律事務所律師郭芝明則認為，在裁處程序上，罔腰在網路宣稱懷孕，日前經高雄市衛生局認其行為違反社維法，另將轉給檢警單位後續偵辦，如警察機關也認「罔腰」有違反社維法之情，警察機關應於兩個月內訊問、並移送該管法院裁定。

快訊／罔腰慘了！高雄市衛生局認定「貼懷孕照造謠」 已函送開罰

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