罔腰傷了誰？「幻想懷孕」違社維法函送　律師：不太可能辦得成

▲罔腰遭衛生局送辦社維法，律師認為，並未造成民眾恐慌，不容易構成。（合成圖／翻攝罔腰IG，下同）



記者陳凱力／綜合報導

變性人網紅「罔腰」日前在個人IG貼出超音波影像及疑似孕肚照，公布自己懷孕喜訊，甚至男友還聲稱「這是天價的人體試驗」引起社會關注，高雄市衛生局在3日晚間7點發出新聞稿，表示對於罔腰貼出懷孕超音波照，將要以社違法函送，沒想到罔腰男友竟貼文開嗆「坐等如何開罰」，瞬間點燃衛生局怒火，當日晚間10點，衛生局二次發新聞稿，直指「依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有」。外界也好奇，在網路假稱懷孕，究竟有沒有違法行為。

高雄市衛生局在3日晚間7點，透過新聞群組發布消息：「有關『罔腰』媒體關注事件進度，衛生局日前依據意見陳述蒐集相關調查結果函報衛福部，涉及不實部分依違反社維法第63條轉給檢警單位後續偵辦」。記者實際詢問衛生局得知，這次引用的法條是社會秩序維護法第63條第一項第五款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，將可以處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰款。

罔腰的懷孕風波，遭衛生局認定有「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。但究竟罔腰的意見陳述當中，哪一個部分被認定為「謠言」，外界也開始討論。

▲律師認為，即使罔腰在網路發變性人懷孕的幻想文，仍屬於言論自由範圍。

律師葛光輝表示接受媒體採訪表示，社會秩序維護法第63條第一項第五款的內容是「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，如要構成此罪，客觀上要有「散布謠言」的行為，而且謠言內容要足以讓接收到訊息的人「心生恐懼、畏懼，達到影響公共安寧的程度」才能構成，雖然罔腰的確在網路上有散布懷孕訊息，但客觀上是不是足以讓接收訊息的人產生畏懼、恐慌、進而影響社會秩序，這個部分法院應該會再進一步探討，但若是有移送，就有可能構成。

葉鈞律師則認為，罔腰的發言仍屬言論自由的範圍，衛生局以社維法偵辦此案「可以理解，但實在是重了」，葉律師說，罔腰即使在網路宣稱變性人可以懷孕，但罔腰懷孕一事並未造成民眾恐慌、恐懼，甚至沒有實際上傷害到誰，社維法一開始的用意是用來辦像之前疫情假訊息、衛生紙哄抬，足以造成社會恐慌，影響民生生計，而非民眾天馬行空的言論或幻想。

至於「人體試驗」是否構成醫療法，葉律師也說，罔腰並未宣稱療效、介紹產品、或是去哪個醫院作…也不足以構成醫療法，葉鈞律師說，雖然最後的裁量權在法官手上，但他認為，以社維法辦罔腰，不太可能辦得成。

而罔腰身為公眾人物，在網路發文「幻想懷孕」，引起社會局關注，遭到法辦，若是一般民眾在網路發幻想文，是否也會有如此下場，葉律師說，他認為，這些都仍在言論自由的範疇之內，不管是網紅、公眾人物或是一般民眾都一樣。

►「新版小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露 激殺5折超划算

►阿公去喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士噴對向 秒遭輾爆頭慘亡



►探癌夫誤上國道遭撞死 19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報



►女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞內側護欄 起身逃對向遭撞飛



►阿嬤載外孫女被撞飛 3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家