　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罔腰傷了誰？「幻想懷孕」違社維法函送　律師：不太可能辦得成

▲罔腰跟男友回應 。（合成圖／翻攝罔腰ig）

▲罔腰遭衛生局送辦社維法，律師認為，並未造成民眾恐慌，不容易構成。（合成圖／翻攝罔腰IG，下同）

記者陳凱力／綜合報導

變性人網紅「罔腰」日前在個人IG貼出超音波影像及疑似孕肚照，公布自己懷孕喜訊，甚至男友還聲稱「這是天價的人體試驗」引起社會關注，高雄市衛生局在3日晚間7點發出新聞稿，表示對於罔腰貼出懷孕超音波照，將要以社違法函送，沒想到罔腰男友竟貼文開嗆「坐等如何開罰」，瞬間點燃衛生局怒火，當日晚間10點，衛生局二次發新聞稿，直指「依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有」。外界也好奇，在網路假稱懷孕，究竟有沒有違法行為。

高雄市衛生局在3日晚間7點，透過新聞群組發布消息：「有關『罔腰』媒體關注事件進度，衛生局日前依據意見陳述蒐集相關調查結果函報衛福部，涉及不實部分依違反社維法第63條轉給檢警單位後續偵辦」。記者實際詢問衛生局得知，這次引用的法條是社會秩序維護法第63條第一項第五款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，將可以處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰款。

罔腰的懷孕風波，遭衛生局認定有「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。但究竟罔腰的意見陳述當中，哪一個部分被認定為「謠言」，外界也開始討論。

▲罔腰跟男友回應 。（合成圖／翻攝罔腰ig）

▲律師認為，即使罔腰在網路發變性人懷孕的幻想文，仍屬於言論自由範圍。

律師葛光輝表示接受媒體採訪表示，社會秩序維護法第63條第一項第五款的內容是「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，如要構成此罪，客觀上要有「散布謠言」的行為，而且謠言內容要足以讓接收到訊息的人「心生恐懼、畏懼，達到影響公共安寧的程度」才能構成，雖然罔腰的確在網路上有散布懷孕訊息，但客觀上是不是足以讓接收訊息的人產生畏懼、恐慌、進而影響社會秩序，這個部分法院應該會再進一步探討，但若是有移送，就有可能構成。

葉鈞律師則認為，罔腰的發言仍屬言論自由的範圍，衛生局以社維法偵辦此案「可以理解，但實在是重了」，葉律師說，罔腰即使在網路宣稱變性人可以懷孕，但罔腰懷孕一事並未造成民眾恐慌、恐懼，甚至沒有實際上傷害到誰，社維法一開始的用意是用來辦像之前疫情假訊息、衛生紙哄抬，足以造成社會恐慌，影響民生生計，而非民眾天馬行空的言論或幻想。

至於「人體試驗」是否構成醫療法，葉律師也說，罔腰並未宣稱療效、介紹產品、或是去哪個醫院作…也不足以構成醫療法，葉鈞律師說，雖然最後的裁量權在法官手上，但他認為，以社維法辦罔腰，不太可能辦得成

而罔腰身為公眾人物，在網路發文「幻想懷孕」，引起社會局關注，遭到法辦，若是一般民眾在網路發幻想文，是否也會有如此下場，葉律師說，他認為，這些都仍在言論自由的範疇之內，不管是網紅、公眾人物或是一般民眾都一樣。

►「新版小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露 激殺5折超划算

►阿公去喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士噴對向　秒遭輾爆頭慘亡

►探癌夫誤上國道遭撞死　19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報

►女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞內側護欄　起身逃對向遭撞飛

►阿嬤載外孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家

ET快訊
他赴日打拚娶櫻花妹　下場慘爆「15年後逃回台灣」
辣師穿「超短緊身洋裝」上課！網傻眼：能認真上課？
快訊／女揹COACH包在台北大學遭搶　嫌犯抓到了
快看車牌！「中3碼」玩劍湖山只要299元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捷運站手肘撞少女胸部　光頭男辯「我有病」...警罵變態：又是你

死案復活！福方破產「欠稅將註銷」　台北分署追回219萬

名主持人高信譚外出暈眩又迷路　2警遞水開警車送回家

新莊男鬧區隨機「放冷箭」重拳猛搥少婦頭　她爆哭：為什麼打我

悲歌！照顧重病父壓力大　彰化婦自殘路倒...警火速送醫救回

快訊／暗夜鎖定落單女「搶走COACH包」！　三峽台北大學搶匪落網

「工地波神」弄丟鑽戒扯出曖昧派出所長　前男友爆料挨告結果曝

罔腰傷了誰？「幻想懷孕」違社維法函送　律師：不太可能辦得成

快訊／金山磺港漁港驚見男浮屍卡消波塊　警消打撈上岸急追死因

驚悚畫面曝！台中6歲女童遭公車門彈出險輾爆　母控根本殺人機器　

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

捷運站手肘撞少女胸部　光頭男辯「我有病」...警罵變態：又是你

死案復活！福方破產「欠稅將註銷」　台北分署追回219萬

名主持人高信譚外出暈眩又迷路　2警遞水開警車送回家

新莊男鬧區隨機「放冷箭」重拳猛搥少婦頭　她爆哭：為什麼打我

悲歌！照顧重病父壓力大　彰化婦自殘路倒...警火速送醫救回

快訊／暗夜鎖定落單女「搶走COACH包」！　三峽台北大學搶匪落網

「工地波神」弄丟鑽戒扯出曖昧派出所長　前男友爆料挨告結果曝

罔腰傷了誰？「幻想懷孕」違社維法函送　律師：不太可能辦得成

快訊／金山磺港漁港驚見男浮屍卡消波塊　警消打撈上岸急追死因

驚悚畫面曝！台中6歲女童遭公車門彈出險輾爆　母控根本殺人機器　

福原愛、江宏傑婚變爭議引起騷動　投顧：對華研營收獲利影響不大

福原愛「啊～」餵食高帥男…叫聲露餡2人關係！　跨欄急上車全被拍

被罵蹭熱度！鳳梨酸罔腰粉絲「詭異的鋼鐵受眾」…怒嗆：莫名其妙

捷運站手肘撞少女胸部　光頭男辯「我有病」...警罵變態：又是你

退休軍公教轉任私校兼領薪水退俸　教育部2招擋再任護流浪教師

「完美空間收納術」強迫症看了超療癒！攝影師捕捉各地的有序風景

芒果花期　溫濕度變化大易導致病蟲害

換球真的有差！數據會說話　熱身賽打擊數據創10年新低

緬甸殘暴畫面曝！警持槍狂敲醫護頭部　「上銬外媒」鐵證影片流出

最狂徵才文！窮八代、沒有500萬現金不錄取　貼文者遭起底

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

即／高雄鼓山傳工安意外！5傷2受困搶救中

即／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！　1人慘死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

即將結婚…屏東軍人蒙眼性侵大嫂　她淚崩：為什麼

即／高雄市衛生局認定罔腰懷孕是謠言

高雄小港板信銀行傳搶案！大批警力火速趕抵

江宏傑媽媽抱孫首露面　兩字回應

新北死亡車禍　大貨車內輪差奪命

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

獨／台中衝高雄僅1小時！直播主曬7張紅單

更多熱門

相關新聞

被狂罵蹭罔腰熱度！鳳梨怒嗆：莫名其妙

被狂罵蹭罔腰熱度！鳳梨怒嗆：莫名其妙

網紅鳳梨（吳泓逸）因前女友罔腰宣稱「懷孕」受到不少關注，他開直播大罵後，因為搞笑的台語腔意外圈粉無數，但卻被罔腰粉絲砲轟蹭流量，他也氣得回嗆：「真的莫名其妙！」

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

罔腰自爆懷孕「是謠言」　涉公共安全恐開罰

罔腰自爆懷孕「是謠言」　涉公共安全恐開罰

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

陳鎮川代孕生子　媽盟有疑問

陳鎮川代孕生子　媽盟有疑問

關鍵字：

罔腰變性人懷孕人體試驗

讀者迴響

熱門新聞

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面