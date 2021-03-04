罔腰假懷孕嗆「我傷了誰」！高衛生局怒回擊：傷了所有不孕婦女

▲高雄市衛生局3日連發2次新聞稿，第二次首度證實罔腰懷孕是假的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

變性網紅「罔腰」日前自稱懷孕，3日遭高雄市衛生局戳破全是假的，依據罔腰其意見陳述內容自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有，且將被以社違法函送，讓罔腰忍不住反問「我傷害了誰了嗎？」。對此，高雄市衛生局表示，罔腰已於2月24日親自到衛生局進行意見陳述，近期已接獲不少陳情，其中包含有不孕症的婦女同胞，還有進行人工生殖沒成功的人。她的言論已涉及不實及散布謠言引發社會嘩然，故依社維法函送。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，罔腰已於2月24日親自到衛生局進行意見陳述，過程相當的平和，訊問過程當中，也都配合回應案相關的問題。他自己坦承相關照片都不是本人所有，也沒有懷孕這件事情。因此，針對整起事件，在衛生局對照相關事證之後，依據社會秩序維護法第63條第一項第5款有散佈謠言，足以影響公共之安寧之虞，函送後續偵辦。而有關人體實驗，以及人工生殖等相關醫療行為，正蒐集相關調查結果，函報中央衛福部進行後續的處理，目前就是依據社會秩序維護法以及人體試驗管理辦法做後續的處理。

▲罔腰甚至質問：「傷害了誰了嗎？」。（圖／翻攝自罔腰IG）

但面對衛生局作法及外界批評，罔腰本人透過IG發文痛譙：｢散播的是媒體吧，到底乾我什麼事，原來都不能分享喜悅，莫名其妙！｣，甚至質問：「我真的認為我傷害了誰了嗎？」

簡任技正潘炤穎則回擊，根據這連日來的社會輿論與騷動，包含在專業面、醫師團體，還有相關的專業醫師，對於這樣的謬誤的事情有進行不同的評論之外，那更重要的，衛生局這邊也接獲部分的民眾陳情，其中包含有不孕症的婦女同胞，還有進行人工生殖沒成功的人，除了感到謬誤之外，更感到沮喪，因為勾起他們不愉快回憶。因此對於他不實的言論，以及背離這個專業及情感面造成社會的不安與騷動，有違反事實之虞，因此依法函送。

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