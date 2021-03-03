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快訊／罔腰慘了！高雄市衛生局認定「貼懷孕照造謠」　已函送開罰

▲罔腰。（圖／翻攝自罔腰IG）

▲罔腰。（圖／翻攝自罔腰IG）

記者吳奕靖／高雄報導

「罔腰」自爆懷孕遭轟爆，高雄衛生局依據其意見陳述蒐集相關調查結果函報衛福部，認為涉有違反社會維法「影響公共安寧之謠言」，將予函送衛福部偵辦。

高雄市衛生局在3日晚間7點，透過新聞群組發布消息：「有關『罔腰』媒體關注事件進度，衛生局日前依據意見陳述蒐集相關調查結果函報衛福部，涉及不實部分依違反社維法第63條函送後續偵辦。實際詢問衛生局表示，這次引用的法條是社會秩序維護法第63條第一項第五款。

第五款當中規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，有這項行為，將可以處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下。換言之，衛生局認定罔腰行為有違反「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。但究竟罔腰的意見陳述當中，哪一個部分被認定為「謠言」，簡任技正潘炤穎說：「這個不能公開，因為現在在偵辦，偵查不能公開的」。

記者繼續追問：「超音波照也不是他的囉」，潘炤穎回答：「我不能夠證實這個事情，這都屬於個人資料的問題，我只能講兩個點，一個是相關的調查結果，我們會函送衛福部，已經函送衛福部，再來是我們認知到不實的部分，我們會依照違反社維法函送」。

▲罔腰曬「孕肚」。（圖／翻攝罔腰IG）

▲罔腰。（圖／翻攝自罔腰IG）

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