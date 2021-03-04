「完美空間收納術」強迫症看了超療癒！攝影師捕捉各地的有序風景

羅馬尼亞攝影師 Alex Galmeanu拍攝的建物及風景，不僅結構整齊一致，顏色也和諧，如此療癒的畫面，讓人不由好奇，是事物自己乖乖排排站好，還是他的相機讓框內景色聽令列隊？

如果有一張「強迫症」檢視表，我應該是直接拿滿分。新書不能有摺痕、指甲油要順著同方向塗抹、架上的書籍必須按照大小高度排列、櫥內的衣服比對顏色深淺後一一掛放，我將整理物件視為整頓心情的一種方式，只要眼前看得舒適順心，也能讓翻亂的想法，好好喘一口氣。

但有時也會暫且放下整理術，停下手邊的任何動作，躲到網路世界，翻找光是欣賞就會「很療癒」的攝影作品，像是羅馬尼亞攝影師 Alex Galmeanu 一系列堪稱能治癒強迫症的照片，他將完美主義發揮完全，他的作品不僅整齊、對稱，彷彿所有人事物冥冥之中，都聽從他的指令乖乖歸位...

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圖片來源： Alex Galmeanu

更多 Alex Galmeanu：Facebook、Instagram

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