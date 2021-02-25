沉浸式裝置DecodeTheCode　以三維線繩藝術摹想宇宙輪廓

來自波蘭第二大城克拉科夫（Krakow）的線繩裝置藝術團隊，由核心人物Przemysław Podolski 與Marta Basandowska所組成，其主要創作，在於用 線繩藝術 擘劃一系列和空間整合、磅礡巨構的沉浸式裝置。事實上作品的意念，冀盼重現了一個壯麗、灝博無垠的宇宙奇觀，使觀者踏進當中，便能攫捕其心頭曾浮現的宇宙輪廓。

取線繩藝術，演繹沉浸式裝置

Podolski提及自童年起，寰宇銀河那深邃悠遠、無限未知的神祕感一直吸引著他，自那時起，他探索宇宙的熱忱便未曾消褪，因此當他進入克拉科夫藝術學院就讀，便嘗試用藝術創作去實踐他對宇宙的嚮往，這一步，也為日後沉浸式裝置奠定深厚基礎。

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當Podolski 與Basandowska相識後，兩人攜手打造了名為DecodeTheCode的藝術計畫，其主軸在於創造足以讓人躊躇逗留、仰觀凝覷的沉浸式裝置，藉此重塑與闡述宇宙可能的形體，並導引觀者進入覺知超然的狀態，感覺就像飄浮於銀河系中心，油然而生一股玄奧又縹緲的體驗...

圖文來源／Collater.al、Bored Panda

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