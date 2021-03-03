義大利藝術家用畫說故事　譏諷當代生活的映射

藝術家Toni Hamel 於1961年出生於義大利，目前定居加拿大多倫多的市郊奧沙華，並據此為創作基地。觀看其作品霎時，會誤從超現實主義（Surrealism）風格解讀，隨探翫畫中細節漸深，不難辨識主題針對當代社會文化現象、環境與價值觀，有著或輕或重的譏諷甚至詰難。

用畫說故事，當代生活的映射

言及自身創作概念，Hamel以「闡述人類脆弱性的繪畫」加以評註，她處理普世關切的議題時，習慣從歷史與心理學論述找到批判著力點，作品敘事挑起人類行為的諸種質疑，亦針對當代文明思維向度下的負面影響保持戒慎恐懼。

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Hamel的作品經常帶有故事性，日常的個人經驗到外部觀察，皆是她藝術實踐的發軔之始，從中擷取靈感後，再摹繪出那些足以反射、闡述這個時代心理脆弱特質的主題作品，舉凡善與惡、神聖與褻瀆、好與壞等等皆等量齊觀，不刻意褒貶或陟罰臧否，而是放在畫中成為當代生活的映射...

圖文來源／Toni Hamel

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