希臘攝影師15歲拿起相機　正是全球極簡主義思潮氾濫時

1982年生於希臘的攝影師George Natsioulis，不諱言自己鏡頭下所攫捕的極簡主義視覺場景，乃是受到抽象畫影響。其作品往往關注明暗光影、輪廓形體、色彩及平衡的交互作用，藉此演繹如詩雋永的街頭攝影。Natsioulis的目光總會凝覷著一些隱微平凡的人們，像是單獨趨行在某個街口的城市居民，他們形隻影單的動態藉由精心佈局的結構和光影，驀忽間，角色嵌入既存畫面，成為蘊蓄張力來源的元素。

15歲拿起相機，正是全球極簡主義思潮氾濫時

不過，想勾摹出孤立的人們並非易事，一幀又一幀神秘感且心緒滿懷的人像剪影，或置身濃霧裡、或受建築稜線翳蔽的黯影，偶然則交疊在疾駛列車劃過的朦朧車廂前，種種彷彿刻意安排卻渾然天成的構圖，實則仰賴攝影者渴望到底的耐心。獵狩極簡美的覬覦之情，當然，再加上一對敏銳雙眼，最終Natsioulis才能在駁雜紛紜的城市街頭，捕攝那純粹得近乎唯美的瞬間...

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圖文來源／Raw Urban Shots、The World Photography Organisation

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