台灣電子花車影像前進國際！攝影師沈昭良：按快門反而是最簡單

▲沈昭良以專題攝影的方式，走遍全台紀錄電子花車舞台的各種形貌。作品〈STAGE (舞台車)〉。（圖／沈昭良攝影／國立臺灣美術館）

記者林育綾／台北報導

台灣知名紀實攝影師沈昭良，曾讓電子花車影像登上國際，他暢聊幾十年來的攝影人生，直說「拍照前後，有很多事情而要準備，按下快門反而是最簡單的動作。」而他認為「觀察」是一名攝影師的基本功。

沈昭良接受文化總會電台節目《文化ya總會》節目訪談，回顧一路以來的創作感想。學生時期唸電影的他，退伍後到日本求學，才真的對影像有所認識，決定鑽研攝影，當時他對東京「築地市場」的人事物相當有興趣，花費16年不間斷前往拍攝，忠實紀錄著搬遷之前的築地市場百景，也成為代表作。

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沈昭良的作品明顯展現對土地、人文的愛好，在他的鏡頭下，明明是同一個人，卻有不同的面貌，例如台上搖曳生姿電子花車女郎，下了舞台後只是一個疲憊的單親媽媽。

他也回憶拍攝《台灣綜藝團》時的某一天，在綠油油的寧靜阡陌間，突然出現英語歌的旋律，原來是有人辦喜事，請歌舞團表演，一連唱了2小時的英語歌。沈昭良發現歌舞團不斷在進化，那是一種與生命結合的生活，顛覆對鄉下歌舞團表演的刻板印象。

「拍照前後，有很多事情而要準備，按下快門反而是最簡單的動作。」沈昭良認為，「觀察」是一名攝影師的基本功，要觀察出現場的狀況，然後即時做出反應，聽起來跟他的新聞背景有點類似，他也認為，如果沒有當時跑新聞的經驗，或許就沒有後續的攝影生活，因為每一條走過的路都勢必為人生留下點什麼。這段經歷對他而言，留下的就是他對攝影的堅持與忠實。

▲沈昭良走遍全台，紀錄電子花車舞台的各種形貌。作品〈STAGE (舞台車)〉。（圖／沈昭良攝影／國立臺灣美術館）



而色彩是構成照片的基本元素，一張照片到底應該用什麼顏色呈現？沈昭良說，當色彩有一特定的文化意義時，就不能排除。舉例來說，在拍攝電子花車時，顏色就是不可迴避的，因為強烈的色彩是台灣電子花車的特色。

提到台灣的代表色，沈昭良直覺是黃昏時那動人且深邃的漸層藍色，他稱為「魔幻時刻」，也強調這樣的瞬間還需要天時、地利、人和才能順利拍出。

在數位當道的年代，沈昭良沒放下傳統的底片，因此有時按下快門後，在照片沒洗出來前，連他自己也不曉得會拍到什麼樣的台灣顏色，「這也是攝影的有趣之處」。



《文化ya總會》節目將於週六下午4點在Podcast等平台播出，除了訪問沈昭良，在「文化很有事」單元，主持人湯佩儀將解說風靡全球的寶可夢到底是如何誕生；而「ya總會上檔」則是介紹嘉義228紀念館以及台北共生音樂節線上音樂會活動。

▲文總《文化ya總會》邀請台灣紀實攝影師沈昭良（中）分享創作心路歷程。（圖／文化總會提供）

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