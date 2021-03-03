快訊／南韓前「變性士官」輕生亡！曾因失去男性生殖器遭強制退役

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯）曾因遠赴泰國進行性別重置手術，遭南韓國防部以「失去男性生殖器」為由診斷其身心障礙3級，最後以強制退役處分。稍早傳出，卞熙秀死於忠清北道清州市的住處。

根據《韓聯社》引述警方說法，消防當局於當地時間今（3）日下午5時49分，發現卞熙秀陳屍於清州市上黨區的住處，研判以極端方式輕生而死。

清州市上黨區精神健康中心透露，其實卞熙秀是登記在籍的觀察對象，從2月28日下午後便突然斷絕聯繫，研判有輕生的可能性，才向消防當局報案。

據悉，近期南韓接連爆發性少數者族群輕生的案例！先前「國民的黨」黨魁安哲秀在2月18日首爾市長初選電視辯論會表示，首爾同志大遊行不應辦在市中心，應賦予異意者「不願看到」的權利，引發爭議，此後濟州島同運人士金起弘（김기홍）於該月24日留下遺書輕生死亡，血淚控訴慘遭歧視、背負異樣眼光的一生。

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