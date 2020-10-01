變性被當殘疾！聯合國公開痛批南韓「違反人權」：歧視跨性別軍官

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯）常年來曾為生心理性別認同出現差異飽受痛苦，2019年底接受長官建議前往泰國治療、接受性別重置手術，沒想到今年1月21日便被南韓國防部以失去男性生殖器為由判定3級身心障礙、還遭強制除役。

聯合國人權理事會公開書函，痛批南韓政府與軍方的舉措違反《國際人權法》所保障的尊重任何性別認同與性傾向。

軍人權中心（군인권센터）9月30日透露，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）在收到4月時寄出的的陳情書後，曾於7月29日發函給南韓政府，表示對於南韓陸軍因卞熙秀接受性別重置手術、割去男性生殖器而將其認定為身體與精神障礙的舉措感到擔憂。

韓媒《京鄉新聞》指出，該封信函的具體內容已被聯合國人權事務高級專員辦事處公開在官方網站。

聯合國人權事務高級專員辦事處還在信函中表示，「從病理學的角度看待性別多元性，此舉有違國際疾病與相關健康問題統計分類；且強制讓卞熙秀除役下士除役，已剝奪他工作的權利、違反國際人權法禁止歧視性別認同之精神。」

聯合國在信函中要求南韓，具體說明視除去男性生殖器者為身心障礙者的法條依據，還指出一旦卞熙秀前下士與政府、軍方間的訴訟陷入長期對峙局面，很可能影響其職業穩定、甚至影響生計。

《韓聯社》指出，原本聯合國要求南韓政府9月26日前須給出具體說明，卻遲遲未收到對方答覆，於是才將相關信函內容公開在官方網站上；若南韓政府仍未回應，將考慮新一波公開信函計畫。

據悉，卞熙秀在京畿到北部部隊擔任戰車操縱兵時成績亮眼、深受上級與同袍賞識，然而接受性別重置手術後，今年1月21日被軍方以喪失睪丸、陰莖為由判罹患3級身心障礙，強制退伍。2月10日，清州地方法院核准卞熙秀身份證性別欄由男性改為女性。

變性被當殘疾！韓「跨性別」陸軍遭國防部強制退伍 準備提行政訴訟

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