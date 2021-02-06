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變性被反當殘疾！人權委員會痛批「侵害職業自由」　軍方憤怒表態

▲▼南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯）在生心理性別認同差異飽受痛苦，2019年底接受長官建議前往泰國接受性別重置手術，不料卻於隔年1月被國防部以失去男性生殖器為由判定「身心障礙3級」，慘遭強制除役。對此，南韓國家人權委員會認為軍方處置不當，建議軍方應該撤回該項處置。

根據《韓聯社》報導，軍人權中心於本月1日表示，人權委員會於2020年12月14日召開全員會議，認為軍方舉措嚴重侵害人權，勸導陸軍參謀總長應撤回對卞熙秀的強制除役處分，還要求國防部長找出對策，防止未來發生類似案例。

當時卞熙秀於2020年1月20日向人權委員會提出陳情，判對方能提供援助，聲援軍方停止不當的除役審議，儘管人權委員會隨即於隔日勸導軍方將審議時程延後3個月，但陸軍還是一意孤行，繼續進行除役審議。

▲▼南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

人權委員會表示，陸軍的此番決定是侵害職業自由的行為，「陸軍沒有舉出明確的法律依據，就恣意將接受性別重置手術解釋為符合身心障礙條件，強制將被害者除役處分。沒有證據能顯示，卞下士的健康狀況無法履行其職務。」

不過對於人權委員會的勸導，軍方依然採取其固有立場，認為除役處分並沒有任何程序上的問題。

卞熙秀曾於2020年8月在大田地方法院向軍方提出行政訴訟，目前官司仍在進行中。

►變性被當殘疾！韓「跨性別」陸軍遭國防部強制退伍　準備提行政訴訟
►變性被當殘疾！聯合國公開痛批南韓「違反人權」：歧視跨性別軍官

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