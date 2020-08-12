變性被當殘疾！韓「跨性別」陸軍遭國防部強制退伍　準備提行政訴訟

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制除役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯），因長年以來生理與心理的性別認同出現差異而苦不堪言，去年底趁休假遠赴泰國接受性別重置手術，沒想到返國後，卻於今年1月21日被南韓國防部以失去男性生殖器為由，判定為3級身心障礙，慘遭強制除役。

卞熙秀昨（11）日再度於首爾市鐘路區召開記者會，表示已向大田地方法院提出行政訴訟，期盼軍方能撤銷強制除役的處分。

根據《韓國日報》，由軍人權中心、辯護律師、性少數者等21個團體共同組成「為跨性別軍人卞熙秀爭取復職的共同對策委員會」，11日上午在記者會上表示，依現行法規，軍方與國防部毫無理由停止服役中跨性別軍人的役期，對於國防部以不正當的手法強制退伍的行為，盼透過司法爭取公道。

▲據悉，卞熙秀服役時表現亮眼，深受賞識。（圖／達志影像／美聯社）

金寶拉咪（김보라미，音譯）辯護律師表示，「當初卞前下士並無手術計劃，是國軍首都醫院以接受治療的概念，勸其接受手術，還說該手術全是為了治療，並不算是身體障礙。」

金寶拉咪補充道，「卞前下士遵照合法程序向上級秉告，以接受性別重置手術為由前往國外。且她在手術前，就曾對軍方、長官透露自己是未接受手術的跨性別者，服役期間並無任何問題。針對上述2點，未來會（向法官）清楚闡述。」

委員會表示，「性別認同屬於私人問題，然而國防部卻以此點為由剝奪公職，此違反我國憲法禁止任何型態歧視的理念。盼能透過司法，證明軍方此項處分有多不合理。」

卞熙秀也在記者會上透露幾個月以來的心境，「在我決定接受性別重置手術的那一刻起，便期盼這個世界能變得更美好，想和站在身旁為我打氣、加油的軍中同袍、親朋好友、性少數者們還有律師打贏這場仗。」

據悉，卞熙秀從小立志從軍，不惜離鄉背井至全羅南道長城郡副是官特殊高等學校就讀，接受嚴格軍事訓練，在京畿道北部部隊擔任戰車操縱兵時戰績亮眼，深獲同袍、上級賞識；然而手術後，1月21日時卻遭軍方以喪失睪丸、陰莖為由判罹患3籍身心障礙，強制退伍，隔日出席記者會公開自己的姓名、長相，盼能重回軍隊。

2月10日，清州地方法院核准卞熙秀身份證性別欄上由男性改為女性。

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