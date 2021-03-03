韓8歲女童「全身瘀傷」遭虐死！翹課原因曝光...鄰居驚：從沒見過

▲南韓仁川8歲女童驚傳遭繼父與生母虐死，全身出現瘀傷。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓繼「鄭仁」案後，再度爆出女童慘遭父母虐待致死的案例！仁川市中區一處聯立式住宅內，傳出年僅8歲的女童於昨（2）日疑似額頭撞到馬桶，晚間8時57分停止呼吸，送醫後於隔（3）日宣告死亡，警方與消防當局在女童身上各處發現瘀傷，懷疑女童慘遭虐待，於是緊急逮捕27、28歲的A姓夫婦。

根據《韓聯社》報導，直到女童送醫時救護車警鈴徹夜作響，鄰居才得知原來該戶有養育子女，事後接受訪問時透露，該棟聯立式住宅僅12戶入住，平時鄰居之間雖較少聯絡，不過在搭乘電梯時多少都會見到面，然而對於該名8歲女童的存在，卻是毫無印象。

另名居住在A姓夫妻樓上的鄰居表示，「如果真的是那一戶的話，我只看到媽媽曾帶著看起來是國小學生的男童，此前完全沒在這棟住宅見過該名女童，根本不知道她的存在。」

房東則表示，A姓夫婦以月租住在該棟住宅已達2年，雖家境較困難，然而若遇到需延遲繳交房租的情況，會事先通知，平常並未接獲鄰居抱怨聽到孩童的哭聲、或家長訓罵孩童的吵鬧聲。

報導指出，27歲的男子其實是女童的繼父，其28歲的妻子先前曾有一段婚姻，兩人育有9歲兒子、8歲女兒，在仁川市中區某國小就讀3、4年級，昨（2）日開學時，女童、男童皆翹課未到校，該對夫妻解釋，由於兒子患有肺部相關疾病，擔心染上新冠肺炎（COVID-19），才沒讓兒子上學。

而校方表示，其實自從去年疫情爆發，採取到校、線上授課等方式併行時，該對夫妻的一雙子女就經常缺課，只要校方提出家庭訪問的需求，就會被該對夫妻以各種理由拒絕。

消防當局表示，2日晚間8時57分接獲該對夫妻報案後前往現場，為女童實施心肺復甦術，發現女童的下巴與手指呈死後僵硬的現象，且額頭處有瘀傷，而警方到場後也在女童臉龐雨手臂等身體各處發現大大小小的瘀傷，於是緊急逮捕該對夫妻。

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