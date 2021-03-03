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核二廠新年許願祈福成果發表　大鵬國小舞獅隊祥獅獻瑞祈福

▲核二廠新年許願祈福成果發表 大鵬國小舞獅隊祥獅獻瑞祈福。（圖／核二廠提供）

▲核二廠新年許願祈福成果發表，大鵬國小舞獅隊祥獅獻瑞祈福。（圖／核二廠提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台電公司第二核能發電廠於3日上午在台電北部展示館舉行「核二廠新年許願祈福活動成果發表會」，由廠長林志保主持，將書寫後並掛在許願樹上的明信片願望或祝福於現場朗讀，祝福所有人的願望都能實現，並邀請新北市萬里區大鵬國小舞獅隊至現場表演「祥獅獻瑞」及「踢踏舞」，全校師生再進行校外教學，由北展館為其導覽解說。

台電核二廠表示，活動明信片共分成參加來賓及核二廠員工部份，開放參加來賓90份，核二廠員工60份。參觀來賓已於1月16日開放填寫，由於來賓參加踴躍，當日90份明信片已填寫完畢，並掛於許願樹上，供參觀來賓欣賞，另廠內員工卡片也掛於許願樹上，於3日舉辦許願祈福活動成果發表。

▲核二廠新年許願祈福成果發表 大鵬國小舞獅隊祥獅獻瑞祈福。（圖／核二廠提供）

▲大鵬國小校長許聰顯帶領全校師生前來參與，藉由該校精湛的舞獅團隊表演祥獅獻瑞祈福。

核二廠廠長林志保表示，對核二廠而言，2021年會是很不一樣的一年。一號機，一部百萬機組，在為台灣社會服務40年後，六月即將卸下重擔，準備進行除役工作；而二號機，另一部百萬機組，仍日日夜夜繼續為台灣社會提供穩定的電力，祈求能順利完成任務。

廠秉持善盡企業社會責任，並落實關懷地方，結合萬里大鵬國小辦理活動，由大鵬國小校長許聰顯帶領全校師生前來參與，藉由該校精湛的舞獅團隊表演祥獅獻瑞祈福，並祝福個人願望都能實現，另該校也帶來踢踏舞團隊表演令人振奮的精彩舞蹈，為祈福活動開啟序幕，祈佑國泰民安。

▲核二廠新年許願祈福成果發表 大鵬國小舞獅隊祥獅獻瑞祈福。（圖／核二廠提供）

▲核二廠新年許願祈福成果發表 大鵬國小舞獅隊祥獅獻瑞祈福。（圖／核二廠提供）

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