台南鹽水蜂炮開炸祈福　黃偉哲：若明年疫情解除帶頭犁蜂炮！

▲台南鹽水蜂炮開炸祈福，黃偉哲市長親自到指揮中心視察，確認相關勤務工作，務求落實防疫前提下延續百年蜂炮文化，達成「尊重民俗、崇敬神明、全面防疫」三贏目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鹽水蜂炮是百年民俗活動，今年受疫情影響縮小集中在武廟廟埕前施放，共約百座炮城自26日晚上6時起輪番開炸，並於有線電視第三公用頻道及台南TODAY臉書直播，市長黃偉哲親自到指揮中心視察，確認相關勤務工作，務求落實防疫前提下延續百年蜂炮文化，達成「尊重民俗、崇敬神明、全面防疫」三贏目標。

台南市長黃偉哲表示，原先停辦的蜂炮因為部桃危機稍微獲得舒緩，所以在兼顧防疫及民俗下恢復舉辦蜂炮施放，但沒有辦法讓民眾群聚，這點要特別感謝民眾的配合，也特別跟民眾表達歉意，如果明年疫情解除的話，黃偉哲就帶頭來犁蜂炮，也希望大家把握228連假來鹽水小鎮看美麗的月津港燈節作品及吃美食。

鹽水武廟於2月4日宣布今年因受新冠肺炎疫情影響而暫停辦理蜂炮之後，因為考量小部分炮城已經製作完成，若放置在家中將有安全疑慮，因此決定在武廟廣場前集中施放約百座炮城，並採取嚴格人車管制及防疫措施，規劃非管制區內住戶人車禁止進入及內部集中施放區入口雙重管制，一般民眾無法靠近觀看，工作人員採實名制，並配戴工作證及完整的防護裝備，依序輪流進入集中施放區。

台南市政府為讓各地民眾都能飽覽蜂炮施放過程，特地安排有線電視第三公用頻道及台南TODAY臉書於26日晚上6時至10時進行直播，讓市民鄉親或其他地區的朋友都能感受蜂炮的魅力，市長黃偉哲呼籲民眾在家利用直播觀賞蜂炮一樣精采。

鹽水蜂炮相傳起源於清光緒11年（公元1885年）7、8月間，鹽水地區瘟疫流行不退，當時因醫藥不發達，死者日眾，居民恐慌，祈求關聖帝君解災救難，後來決議迎請神轎於1月13日至15日3天出巡遶境，迎請關聖帝君於元宵夜命周倉將軍為前導，信徒隨神轎沿路燃放爆竹震嚇驅逐瘟神，遶境大街小巷至天明，當時經過硫磺煙硝洗禮果然去除瘟疫，此後每年元宵節關聖帝君遶境燃放爆竹迎駕助興成為習俗，並流傳至今。

黃偉哲表示，民眾信奉關聖帝君的神威顯赫，希望藉由蜂炮可以祛除疫病，期待鹽水蜂炮開炸能夠把新冠肺炎疫情趕走，盡快恢復正常的生活秩序，並祝福大家開心度過元宵佳節。



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