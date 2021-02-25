搭公車遊花蓮！智慧站牌尋寶剩7天 　限量明信片吃喝玩樂優惠

▲「Hi！bus！搭著公車尋寶趣」，活動跨越農曆春節直到228連假，發佈至今迴響熱烈。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為鼓勵民眾搭乘公車遊玩花蓮，從今年1月21日寒假起推出花蓮13鄉鎮地景智慧站牌尋寶活動「Hi！bus！搭著公車尋寶趣」，活動跨越農曆春節直到228連假，發佈至今迴響熱烈，活動倒數最後一週趕快參加尋寶13鄉鎮地景智慧站牌，搭公車暢遊花蓮領限量明信片再享好康折扣。

為讓民眾認識花蓮公車路網，花蓮縣府舉辦公車尋寶行銷活動，包含寒假、農曆春節及228連假，促使民眾搭乘公車使用大眾運輸運具。活動至今迴響熱烈，截至2月23日中午前，花蓮縣政府官方粉絲頁該活動專頁已累積近百則的拍照上傳及留言，觸及人數25624人次，民眾互動次數達1848人次。活動屆臨最後一週，鼓勵大家加緊手腳，趁228連假可搭乘公車尋寶趣，除了領取一整套的限量明信片，還能在公車上掃描Qrcode領取累積達1800元的公車族限定數位優惠券，吃喝玩樂享折扣現領現用！

除了公車行銷活動，縣府也在2月1日公布了「觀光客公車班表攻略」、「花蓮縣主要熱點公車站牌動態資訊」及「花蓮火車站各路線時刻總表」，為方便民眾使用，花蓮縣政府建設處官方網頁中「表格下載/交通科/交通科」提供檔案可下載印出，民眾也可以手機截圖留存或到國道客運售票所KIOSK拍照及掃瞄Qrcode直接了解各項公車資訊，知道如何善用花蓮公車路網暢遊花蓮。

縣長徐榛蔚為鼓勵民眾多搭乘公車，推動各種公共交通行銷方案，累積民眾使用公共運輸行走花蓮的習慣，希望能降低交通壅塞、廢氣排放量下降及交通事故減少，增加行的安全與便利。讓民眾與遊客搭乘縣內各線公車慢遊並品味好山好水的「慢．精品．花蓮」。



「Hi！bus！搭著公車尋寶趣」花蓮縣政府官方粉絲團活動頁面:

https://www.facebook.com/218430544862181/posts/3788515491186984/?sfnsn=mo

「花蓮交通e點通」網址：https://traffic.hl.gov.tw/

「花蓮交通e點通」Q&A專區：https://reurl.cc/LdRDdy

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