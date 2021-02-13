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過年好天氣　台南行春祈福最喜氣

▲今年春節連假，台南吸引眾多遊客行春、拜廟、參觀、旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年春節連假，台南吸引眾多遊客行春、拜廟、參觀、旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，身為台灣古都的大台南，無疑必是大家行春首選之地，想沾沾新年喜氣的貴賓們，快來台南感受道地台灣年吧！此外，提醒來到台南享受美食或遊玩旅行的同時，也別忘了要做好自主健康管理並遵守防疫措施，除了保護自己外，也保護他人喔！

▲今年春節連假，台南吸引眾多遊客行春、拜廟、參觀、旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年春節連假，台南市觀光旅遊局特地列出幾處熱門景點是遊客必遊之處。首先，在過年期間到廟宇拜拜祈福，並祈求闔家平安賺大錢是必備行程，尤其台南是眾神之都，新春期間香客眾多，經統計初一至少有35萬人以上至台南市各地方寺廟拜拜。像南鯤鯓代天府、麻豆代天府、海埔池王府、新營太子宮、鹽水武廟、楠西玄空法寺、白河關子嶺的大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、關廟山西宮、以及市區的台灣首廟天壇、玉皇宮、大天后宮、安平開台天后宮、安平觀音亭、大觀音亭暨祀典興濟宮、土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮等大小寺廟，都是初一遊客祭拜祈福的熱點。

▲今年春節連假，台南吸引眾多遊客行春、拜廟、參觀、旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其次，熱鬧且充滿在地人情味的商圈和老街，也是遊客聚集熱點，像是國華海安商圈約有1.5萬人次、小西門商圈近6千人次及新化老街也近3千人到此逛街、購物與品嘗美食。文化局從初一開始到初五舉辦台南古蹟行春一系列活動，活動地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661台灣船園區，吸引約1.4萬位觀光遊客前往安平老街欣賞各項表演和歷史古蹟。另外，濱海地區的北門遊客中心、井仔腳瓦盤鹽田、七股鹽山共計湧入超過1.5萬人次遊客，虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村和葫蘆埤都有舉辦新春活動共吸引超過1.1萬人。頑皮世界野生動物園舉辦哞嬉哞喜賀新年活動、奇美博物館新年第一天開館，分別都有近5千位遊客入園參觀。

▲今年春節連假，台南吸引眾多遊客行春、拜廟、參觀、旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲今年春節連假，台南吸引眾多遊客行春、拜廟、參觀、旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局郭貞慧局長特別感謝來台南的遊客們都能確實遵守防疫措施，顯示大家都已經有充足的防疫觀念，而且各景區都能維持在人流安全管制範圍內，也讓台南成為安心旅遊首選之地。另外，台南旅遊特色之一就是人氣景點和美食店家彼此距離都相當接近，徒步就可以到達。漫遊台南街區除了可以融入體驗當地生活外，還可以趁機運動消耗熱量，繼續往下一個美食邁進。台南各大美食觀光版圖均是眾家必爭之地，建議您可以到台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）蒐集相關景點及美食資訊。也記得要前往2021台南行春網
（https://2021tainan-newyear.com/）查詢新春活動、人流警示、交通疏運等資訊，事先規劃好旅遊行程及行車路線，才能攻無不克戰無不勝！過個好吃好玩又安心的新年。

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