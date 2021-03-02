火神護祐平安祈福消防燈籠活動圓滿落幕　消防燈籠將出國日本防災參展

▲台南市政府消防局第七大隊，「火神護祐、平安祈福消防燈籠活動的消防燈籠=將出國日本防災參展，促進城市外交與消防交流。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府消防局第七大隊「火神護祐、平安祈福消防燈籠活動」圓滿落幕，消防燈籠將出國日本防災參展，促進城市外交與消防交流。

台南市政府消防局第七大隊，今年為推廣古蹟防災及市民防火意識，特地結合台灣祀典武廟的「火德星君」辦理辦理防範火災、護祐平安，祈福點燈為主題的消防燈籠繪畫比賽，同時也藉由火德星君的意象結合住宅用火災警報器來提升市民的裝設意願達到防火宣導的效果。

本次活動所繪製的燈籠將近1000顆，由台南市學校師生以台南古蹟廟宇防火圖案、消防救災救護、車輛裝備器材等圖案為主題繪製，展示於消防局中正分隊及祀典武廟，並於1月19日消防節當日由市長黃偉哲表揚學生及頒贈相關單位感謝狀，且當天晚上市長和消防局長李明峯及與會嘉賓親自進行點燈及「火德星君」掌轎遶境儀式，祈福市民、消防人員、疫情平安無災。

懸掛於中正分隊及祀典武廟的消防燈籠，在今年農曆春節至元宵佳節期間，前後共計60天的展示時間，吸引許多民眾前來觀賞，意外成為台南市美麗的觀光夜景，更吸引台南市友誼市-日本群馬縣的目光，今年消防燈籠在元宵節圓滿落幕後，日本群馬縣水上町政府台灣事務局局長阿部真行先生，同時也身兼台南市「對日事務諮詢顧問」由聚樂日本料理餐廳總經理曾淑萍的引介促成，將由台南市政府新聞處與消防局第七大隊合作，讓本次展示的消防燈籠挑選500顆送至日本群馬縣參展。

七大隊長黃輝林表示，消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念，本次由台南在地學生所繪製的消防燈籠，送至日本群馬縣參展，這是台南市消防局的第一次，也是全台灣首創的消防燈籠交流，也希望藉由本次活動為市民、消防人員及防疫工作祈福平安的精神，能延續傳遞至日本群馬縣，成為台日之間的友好橋樑，讓台南市跟群馬縣能夠加強城市互動與增進彼此的認識，也希望未來疫情過後能有機會更進一步進行城市消防安全的實質交流，共商雙方未來的合作方向。

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