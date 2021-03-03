幫幫慢飛天使！阿寶基金會董事長落淚求助：募款是我們最弱的部分

▲阿寶教育基金會募款陷入困境，基金會董事長耿蓉擔心孩子學習受影響，一度哽咽向外界求援。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

疫情等大環境衝擊，宜蘭「慢飛天使」之家「阿寶教育基金會」，募款陷入困境！目前照顧5班60名身心障礙學員，基金會每月透支60多萬元，因孩子們的學習不能少或中斷，背負沈重壓力的基金會董事長耿蓉，一度哽咽向外界救助，請大家1千或500元的來小額定期捐款，讓這群心甘寶貝獲得穩定的幫助，及為他們的家庭創造幸福。

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募款陷入困境的「阿寶教育基金會」，於2003年由11位身心障礙孩子（慢飛天使）的家長、治療師及教育工作者發起創立的，從發展遲緩兒童早期療育服務到目前成人身障者日間照顧服務，在宜蘭縣共拓展5個服務據點，3處小作所，2處日間布建（障礙程度較重、需要照顧支持較多）及實習咖啡廳，現有60位身障者持續接受服務，並提供有需要的服務對象交通接送服務。

基金會董事長耿蓉說：「我們很會照顧這群孩子，但募款卻是我們最弱的部分，慢飛天使們的學習教育不能少，給我們協助，就是給慢飛孩子們的協助，也可以讓孩子學習更好，請社會大眾多認識並幫助這群孩子，讓孩子再接受社會的教育，並走出來讓社會大眾接受這群特殊的孩子。」

「希望藉由社會大眾來幫助我們，也感謝人文首富建設公司董事長郭子成等人的善心捐助，因郭子成建議我們向社會大眾1千或500元的來作小額定期捐款，請大眾大手牽小手的讓學員們過得更穩定，因為，過去常有善心人士一次捐大額善款後，下次捐款就不知道在那裡了，若大家定期小額捐款，就不會像疫情等社會大環境的特殊狀況出現時，募款就少，影響照顧學員的運作，小額定期捐款對基金會是穩定的幫助」

耿蓉表示，阿寶希望藉由社會大眾定期定額用小額捐助，讓愛心不中斷，細水長流慢慢穩定的給予阿寶幫助，讓您的善款能透過阿寶的服務幫助慢飛天使，為慢飛天使和他們的家庭創造幸福。

▲「阿寶教育基金會」捐款帳號（圖／記者游芳男攝）

「阿寶教育基金會」

戶名：財團法人阿寶教育基金會

銀行代號：004臺灣銀行-宜蘭分行

帳號：022-004-42241-6

▲▼阿寶基金會董事長耿蓉與慢飛天使們親密互動。（圖／記者游芳男攝，下同）

基金會強調，並非有企業或財團在背後支持，每年需要接受服務的身障者也持續在增加，有一些學員家中的經濟狀況無法負擔服務費，基金會也會依社工評估給予服務費用的減免。目前有4部車輛在進行接送任務，維修保養的費用也是一筆可觀的支出，在大環境的影響下募款不易，雖有政府的部分補助，但收支往往無法平衡，需要持續對外募款來穩定服務的提供。

▲阿寶教育基金會孩子們苦練表演的「木箱鼓」組曲。（圖／記者游芳男攝）

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