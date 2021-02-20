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躲12hrs香蕉哥抓到了！大喊臭俗辣4刀出鞘　夜市人群奔逃噴血2傷

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市東門夜市19日晚間10時，驚傳情殺案，當街持柴刀4男大喊「臭俗辣」追砍另2男，沿路血跡噴濺，嚇壞逛街用餐民眾，而一名阿嬤還被推倒受傷，當晚警方出動快打先逮獲一名砍人的陳嫌，並於12小時內，在一洗車廠逮獲在逃的謝姓主嫌等3人，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送。

▲▼宜蘭東門夜市19日晚驚傳當街2人遭情殺案，警12小時再逮持柴刀砍人的謝姓主嫌3人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭東門夜市19日晚驚傳當街2人遭情殺案，警12小時再逮持柴刀砍人的謝姓主嫌3人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

謝姓男子認為與周姓女友「感情被破壞」，19日晚與陳姓小弟等3人，在宜蘭市東門夜市發現情敵林男及其友人陳男等人在逛夜市，謝男小弟陳嫌為替大哥出頭，到夜市五金行花800元掃空店內4把柴刀，買刀時遇業者詢問，還神情鎮定地說「要切菜」。買刀後出店外，陳嫌、謝男等人就當街持刀追殺情敵等2人，林男背部中刀傷勢嚴重，陳男則右手大拇指遭砍見骨。

▲▼宜蘭東門夜市19日晚驚傳當街2人遭情殺案，警12小時再逮持柴刀砍人的謝姓主嫌3人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

在夜市當街砍人，嚇壞逛夜市民眾，夜市人群一度陷入尖叫混亂，有人情急下還跟隨遭追砍林男等2人逃竄，混亂中，有3名高中生，疑似被謝嫌等人當成林男友人要一併追砍，所幸3人最後躲至東港高架橋下才躲過一劫。砍人事件中，受波及對象共7人，其中1名右手及背部遭劃傷，另2名腰腹部受傷，其餘4人無受傷。

警方獲報後出動快打部隊，而遭砍的林男，其多名友人事發後還到夜市附近徘徊，要找謝嫌等人討公道，但因警力到場，未再發生另波衝突。據了解，綽號「香蕉」的謝男與遭砍的林男、陳男等人認識，兩人衝突起因為周姓女友感情糾紛，遭砍的林男是周女的前男友。

19日晚，警方出動快打在1小時內先逮獲陳嫌，並追緝主嫌謝男等3人，20上午，陳嫌先被依殺人未遂、傷害等罪嫌移送。警經12小時徹夜埋伏守候，20日中午在一洗車廠內，逮獲持柴刀砍人在逃的謝姓主嫌等3人，並依依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

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