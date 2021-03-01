台南鄭婦母子4人年關難過　林陽阳服務處募款暫解燃眉之急

▲台南市議員林阳乙服務處，號召林阳乙之友會，發揮愛心短時間募集到各界善款96000元、一箱奶粉及一組玩具，由執行長林冠維與多位顧問親自關心慰問鄭婦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南鄭姓婦人1人帶著10 歲、4歲子女，先生因案入監服刑，鄭婦靠著親友接濟過日，元宵節前夕，鄭婦剖腹產下一名女嬰，卻因長期營養不良，醫療費用及家庭生活費完全無著落，連孩子都無法上學，台南市議員林阳乙服務處獲悉後，發揮愛心募得善款96000元等，暫解燃眉之急。

台南市議員林阳乙服務處指出，228連假當大多數民眾都把握春節最後假期出遊時，今年就讀國小三年級的阿強(化名)，卻需要跟妹妹在醫院陪著媽媽過節；家住台南市的鄭姓婦人，原本和先生共同撫養10歲的兒子，還有1名4歲的女兒，去年底，她懷孕3個月時，先生卻因案入監服刑，鄭婦只能靠著親友接濟過日，元宵節前夕，鄭婦剖腹產下1名女嬰，卻因長期營養不良，引發血崩，雖經緊急搶救，母女均安，但在醫療費用及家庭生活費完全無著落情況下，連孩子都無法上學，亟待各界伸出援手

台南市議員林阳乙服務處獲訊後，號召林阳乙之友會大家發揮愛心短時間募集到各界善款96000元、一箱奶粉及一組玩具，由台南市議員林阳乙服務處執行長林冠維與多位顧問親自送到婦產科關心慰問。

林冠維指出，年節剛過，服務處就接到該起求助案，鄭姓婦人在元宵節前夕剖腹產下女嬰，因為前置胎盤和植物性胎盤、一度造成血崩、需要緊急輸送血，因為先生入獄，身邊都沒有家人，連開刀的家屬同意書都找不到人簽署，還是醫院考量情況特殊，讓她自己簽下同意書與切結書。

雖然手術順利完成，但虛弱的她還須面對將近10萬元的醫療費用，讓一家人陷入愁雲慘霧，為此林冠維積極奔走號召熱心友人，先籌募醫藥費及部分生活用品，一解燃眉之急，也呼籲善心人士能夠一起發揮愛心，關懷需要協助的一家人。

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