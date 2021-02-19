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神奇聖筊！信徒問事筊杯垂直「插立」神桌布　逾28小時聞風不動

記者游芳男／宜蘭報導

奇蹟式聖筊！宜蘭市東嶽廟18日上午，有香客擲筊時滑手兩筊杯掉落地，一個筊杯彈起，竟90度垂直「插立」在神桌布上，與另一在神桌前地面的筊杯形成「聖筊」。2020年10月間東嶽廟也出現過筊杯黏在桌布上，接連2次神奇聖筊，讓信眾稱奇不已。

▲▼宜蘭市東嶽廟出現一個筊杯插立在神桌布上，與另一在神桌前地面的筊杯成不一樣的「聖筊」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭市東嶽廟出現一個筊杯插立在神桌布上（上圖圓圈處），與另一在神桌前地面的筊杯成不一樣的「聖筊」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭市東嶽廟出現一個筊杯插立在神桌布上，與另一在神桌前地面的筊杯成不一樣的「聖筊」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

來自新竹的一男香客，18日上午到東嶽廟1名來擲筊問事，擲出筊杯時，其中一個筊杯竟從地面彈起時，插立在神桌布上，與另一在神桌前地面的筊杯成不一樣的「聖筊」。

廟方表示，看監視錄影，這名男香客問事時，先是雙手合十虔誠膜拜，第1次擲筊非「聖筊」，他拾起兩筊杯後，手不小心一滑，2個筊杯掉下來，其中一個就直立卡在神桌布上，他一時不敢相信，還左右看看想問是怎麼一回事，神蹟式「聖筊」也引來廟方人員和其他香客稱奇觀看，並拍照留念。

廟方說，「聖筊」直插桌布上風吹也不會掉，維持到目前已逾28小時，很神奇，因此用金紙堆圍住。

宜蘭大學博雅學部通識教育中心物理副教授朱達勇研判，可能是筊杯長期使用，久了筊杯出現粗糙面，當筊杯掉落地上彈起時被神桌布纖維黏住，而4月個前，東嶽廟出現過筊杯黏在布面的事件，他還原實驗時，發現有可能出現類似現象，但機率真的很小，這次神桌布又讓筊杯直立其上，機率更是極低。

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