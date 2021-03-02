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神明廳內性侵！惡男染指4未成年表妹　下跪求饒：姨丈對不起

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲宜蘭一惡狠，2010年間，前對未成年表妹性侵得逞不認錯，被判7年10月刑期。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一惡狼，10多年前在外祖母家2樓神明廳性侵一未成年表妹，還對另3名表妹也伸出狼爪，惡行曝光還否認犯行，因在神明廳內遭性侵的被害人，描述被侵害的過程明確，宜蘭地方法院，依強制性交罪，判這名惡狼7年10月刑期。

判決指出，現年30歲的男子，2010年8月間，以手機簡訊約當時未滿14歲表妹，到外祖母家2樓神明廳，強制性侵得逞，男子食髓知味，還對另3名表妹也伸出狼爪。年幼表妹們因害怕不敢張揚，男子惡行未曝光。而在外祖母家2樓神明廳遭男子性侵的表妹，受害後罹患憂鬱症，2018年時，受不了後才向父母說出真相，男子被問追犯行時是一度否認到底。

受害人父親最後說要調男子相關通話紀錄資料，男子才下跪表示「姨丈對不起，我不應該做這樣的事」，當時被害父母苦無明確證據，未對男子提告；直到2020年，被害人母親透過友人與蘭馨婦幼中心聯繫上，才在社政及警政人員協助下，對男子提告。

審理時男子還是否認犯行，他辯稱只有過年或暑假時，才會在外婆家遇到被害表妹，至於會向姨丈下跪，是因當時姨丈威脅要拿刀砍人。

法官依據相關證人的證述，且男子表妹描述被侵害的過程明確，認為男子所辯為卸責之詞，犯後否認犯行，毫無悔意，態度非佳，依強制性交罪，判男子7年10個月徒刑，全案可上訴。

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