宜蘭東門夜市砍人案起因是她　3高中生險遭誤砍！警快打逮1嫌

▲宜蘭東門夜市19日晚警傳當街情殺案，遭警快打逮獲的陳嫌被送辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市東門夜市19日晚間10時驚傳情殺案，當街持柴刀的4名男子大喊「臭俗辣」追砍另2男，沿路地上都可看見血跡，嚇壞逛街用餐民眾，一名阿嬤還被推倒受傷；當晚宜蘭警方出動快打逮獲砍人的陳嫌，20日依殺人未遂、傷害等罪嫌移送，並追緝涉案另3男。

謝姓男子不滿與周姓女友感情被破壞，19日晚與陳姓友人等另3名友人，在宜蘭市東門夜市發現情敵林男與友人陳男等人逛夜市，謝男小弟陳嫌為替大哥出頭，到附近夜市五金行800元買4把柴刀，買刀時神情很正常說是要切菜。買刀後，陳嫌、謝男等人當街持刀追殺林男等2人，林背部中刀傷勢嚴重，陳男則右手大拇指遭砍見骨。

▲▼宜蘭東門夜市19日晚當街持刀砍人的陳嫌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

在夜市當街砍人，嚇壞逛夜市民眾，逛街人群一度陷入尖叫混亂，有人情急下還跟隨遭追砍林男等2人逃竄。混亂中，有3名高中生，疑似被謝嫌等人當成林男友人追砍，幸3人最後躲至東港高架橋下才躲過一劫。

警方獲報後出動快打部隊，遭砍的林男多名友人，事發後還在夜市附近徘徊，要找謝嫌等人討公道，幸未再發生另波衝突。據了解，綽號「香蕉」的謝男與遭砍的林男、陳男等人認識，兩人衝突起因為周姓女友感情糾紛，遭砍林男是周女前男友。

19日晚，警方在1小時內逮獲陳嫌，並追緝謝男等3人，20上午，陳嫌被依殺人未遂、傷害等罪嫌移送。