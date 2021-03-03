快訊／境外+3！「加拿大、美國、波蘭」入境確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增3例境外移入（案957~案959），分別是加拿大、美國和波蘭入境。其中案957本國籍20多歲男性，長期於加拿大就學，居檢期間出現嗅味覺異常等症狀，採檢後確診，目前掌握個案接觸者共21人，其中4人為同班機前後兩排旅客，列居家隔離。

案957為本國籍20多歲男性，長期於加拿大就學，今年2月26日入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀，於住家進行居家檢疫個案於2月28日出現嗅味覺異常、流鼻水及鼻塞等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診，衛生單位已掌握個案接觸者共21人，其中4人為同班機前後兩排旅客，列居家隔離；另17人為機組人員，均著適當防護裝備，列自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案958為本國籍50多歲女性，去年11月前往美國探親，今年2月26日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀，由友人接送至防疫旅宿進行居家檢疫。個案於3月1日出現喉嚨癢症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者1人，為接送個案友人，列居家隔離。

案959為波蘭籍40多歲男性，今年2月18日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無不適症狀，入住防疫旅宿進行居家檢疫。個案於3月1日出現嗅味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。因個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。