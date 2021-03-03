綁匪強擄富商！「約最危險地方」2hrs內爽拿3千萬…4嫌落網1人在逃

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

高雄市立美術館附近昨（2日）上午9時發生槍擊案！由於男子李育儒1月24日於嘉義一間SPA館擄走嘉義知名媽祖廟董事柯姓富商，並在2小時內於朴子監理站取得贖金3千萬並釋放人質。高雄、嘉義警方獲報後聯手追緝，惟李男拒捕，警方只好連開19槍，最終李男傷重身亡。對此，嘉義警方今（3日）透露，目前除李男外，已拘提4人到案，尚有1人在逃，且僅查獲1004萬贓款，相當於約有2000萬下落不明。

▲綁匪正面曝光。（圖／記者翁伊森翻攝、黃子倩攝）

警方調查，李男1月24日凌晨3時許至嘉義一間SPA館擄走柯男，將柯帶往國民黨縣黨部停車場磋商，並搶奪柯男身上現金20餘萬元及70萬名錶；起初他向柯家開口討贖金5000萬元，最後雙方談妥改為3000萬元。柯家家屬按照李男要求，將贖金放置於朴子監理站，而凌晨5時許，李男取款後當場釋放人質。然而，從談判、交款地點來看，分別有國民黨縣黨部停車場、嘉義朴子監理站及警局附近，讓人不禁聯想位置均落在「最危險也是最安全的地方」。

▲嘉義朴子監理站。（圖／翻攝Google Maps）

柯男第一時間不敢報案，一路隱忍至2月15日才報警處理，高雄、嘉義警方獲報後出動57名警力，兵分6路循線逮人，昨（2日）在高雄澄清湖一帶發現李男行蹤，展開追緝，惟李男拒捕，警方便於明誠四路高美館附近，連開19槍，李男因而中彈，經送醫搶救後，仍是宣告不治。

▲ 開槍畫面現場。（圖／民眾提供）

另外，嘉義警方指出，調查至今除了李男外，已拘提4人到案，1人尚在逃，並於起獲涉案制式槍枝2枝、空氣槍2枝、車輛3部及現金1004萬贓款等大量贓證物。至於詳細案情，仍有待調查釐清。

▼警方起獲贓證物。（圖／記者翁伊森攝）