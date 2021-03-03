今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣上空仍有水氣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今全台有雨！中央氣象局觀測，今天（3日）清晨全台最低溫出現在新北市瑞芳的12.5度。天氣風險公司提醒，周四晚間又有鋒面通過北部海面，中北部又有機會再下雨；周六、周日新一波鋒面加上東北季風影響，除了影響北部外，如果後續預報水氣多，中南部也有下雨機會。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風影響，北部、東半部易有局部降雨，中南部也有零星降雨；北部、東半部早晚滿涼，低溫14至16度，中部也接近16度，其他地區17度，北部、宜花白天高溫20度，中南部、台東23至26度。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕說，周四東北季風減弱，周四、周五是未來一周相對穩定的兩天，僅東半部、北部山區有零星降雨；氣溫回升，北部高溫23、24度，中南部27、28度。

劉沛滕提醒，周六鋒面通過加上下一波東北季風影響增強，北部、東半部有局部降雨，中部山區也有零星降雨；另外，今基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區易有長浪發生；周四至周六西半部、金馬易有局部霧或低雲。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）



天氣風險公司天氣分析師李至晟、歐宗學提到，北部、東半部零星降雨要到今白天才會逐漸停止；本來預報周五前會有一段好天氣，不過最新預報顯示周四晚間又有鋒面通過北部海面，中北部又有機會再下雨；周六、周日新一波鋒面加上東北季風影響，除了影響北部外，如果後續預報水氣多，中南部也有下雨機會。

對於專家指周四晚間又有鋒面通過北部海面，劉沛滕表示，屆時的確有較北邊的系統，台灣周邊不少水氣，但對台灣沒太大影響，主要是東半部、北部山區有零星降雨。

▼天氣風險製圖提醒民眾天氣變化。（圖／翻攝彭啟明臉書）

