28歲嫌捧大鈔燦笑！「一輩子見一次」愛心筆詐騙升級　教戰手則曝

記者陳俊宏／綜合報導

不法集團向民眾兜售愛心筆等物品，利用民眾同理心來詐騙。只是現在詐騙手法再進階，警方破獲以黃姓主嫌為首的5人集團，會向民眾換錢，再稱自己錢不夠，說剩下的能不能當作贊助自己的工作室，半年至少牟利30萬元，估計約12人受害，其中一名軍人就被騙走10萬元，如今教戰手則也曝光。

28歲黃姓主嫌高調炫富，燦笑拿一大疊千元大鈔自拍PO臉書。警方調查，黃嫌過去也有販賣愛心筆涉嫌詐騙的紀錄，而這次他找了其他共犯都相當年輕，有的還是剛出學校的社會新鮮人，專門鎖定西門町、台北車站、士林觀光夜市等人潮聚集的觀光景點，並針對學生族群下手。台北市警局中正一分局去年陸續接到10多位民眾報案，因此開始調查。

▼一名男子被包圍，拿出錢包掏錢。（圖／東森新聞）



兜售愛心筆或筆袋，利用民眾同理心的詐騙案屢見不鮮，但現在手法再進階，嫌犯會問被害人，「你身上有沒有1000元鈔票，我想跟你換錢」，隨後再誆說自己沒錢，騙被害人能不能當作贊助自己的工作室或動漫研究社。

中正一分局偵查隊副隊長葉碩峻2日表示，如果民眾說「我不需要購買這些零錢包」；黃嫌進而教導他的成員講說，「前一位客人，他也是不需要這些零錢包，但是我們一輩子只會見一次面」，用這樣方式求被害人將心比心，將愛心捐獻給求學困難的學生。

▼28歲黃姓主嫌重操舊業。（圖／東森新聞）

▼教戰守則曝光。（圖／東森新聞）

而教戰手則也曝光，像是「哈囉，我們是工作室的學生，不是變態啦」、「這個給你看，這是我們工作室文創的零錢包」、「我們在打工，一天目標要賣完100個，希望你可以支持我們」、「用不到沒關係啊，剛剛那個學生也說用不到，你知道為什麼他還是買了嗎？不是因為他特別有錢，是因為他說我們真的很辛苦。將心比心，大哥，一輩子一次啦～～」

半年期間集團不法牟利至少30萬元，總計約有12人受害，其中一名軍人單一受騙金額最高，達到10萬元。警方查獲電腦主機、工作用手機等證物，嫌犯甚至用紙張記錄集團成員何時要去哪裡，詐騙目標金額多少，甚至連成員遲到扣錢都記得一清二處。

且嫌犯利用異性相吸的原則，招募不少女性成員來騙男生，如今5人全被依詐欺罪嫌移送地檢署。只是因為被害人多是在同意狀況下被拿走錢，可能有很多人被騙卻不敢報案，警方目前擴大偵辦中。