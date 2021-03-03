　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9古惑仔伏擊！竹聯幫北市街頭囂張追砍　「靈骨塔買賣糾紛」惹禍

記者張君豪／台北報導

台北市大安區2日下午驚傳砍人事件！34歲的紀姓男子（經查有多項前科）在大安區羅斯福路3段269巷內某咖啡廳內與黑幫分子談判破裂，雙方一言不合，紀男離開咖啡廳，卻在店外巷弄內遭9名黑衣人伏擊圍毆，其中一人持西瓜刀從後方砍殺紀男兩條大腿後側，刀傷創口長達30公分。

▲大安警方逮捕涉嫌在羅斯福路咖啡廳外砍人的竹聯幫黃姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方逮捕涉嫌在羅斯福路咖啡廳外砍人的竹聯幫黃姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安區羅斯福路2日下午發生疑似幫派械鬥砍人事件，監視器畫面宛若古惑仔電影真實版。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安區羅斯福路2日下午發生疑似幫派械鬥砍人事件，監視器畫面宛若古惑仔電影真實版。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報介入調查，從2日晚間收網，陸續從中山區林森北路等處帶回包含黃姓主嫌在內等3名嫌犯，警方表示落網男子有竹聯幫幫派背景，雙方因靈骨塔買賣債務糾紛才發生這起當街砍殺事件。

警方表示：經調閱監視器鎖定涉案犯嫌身分，並緝獲黃姓主嫌、共犯3人，本案係黃姓主嫌與被害人有靈骨塔買賣債務糾紛，黃姓主嫌撂人與傷者相約在大安區羅斯福路巷內「微光咖啡」談判。

雙方不歡而散後，黃姓主嫌帶領多名小弟在街頭以徒手毆打被害人，其中1人持西瓜刀砍傷被害人雙腳，紀男仍在萬芳醫院救治。2日晚間7點多，大安警方根據監視器畫面循線在台北市中山區林森北路逮捕1名王姓涉案人（26歲），但他初步否認涉案，辯稱是跟朋友去看熱鬧助拳，對於械鬥砍殺糾紛起因並不清楚，警方初步排除他是行兇刀手，目前正循線擴大追查。

知情人士透露，傍晚醫院搶救紀姓被害人手術暫告一段落，警方趁術後空檔對被害人進行訪談15分鐘，發現被害人疑似和行兇黑衣人主動協調靈骨塔買賣糾紛未果，談判破裂引發口角衝突，對方10多人早已在咖啡廳外埋伏，刀手持西瓜刀將紀男雙腿砍傷，警告意味相當濃厚。

大安警方從昨晚到今晨陸續逮捕黃姓主嫌及共犯3人，訊後依組織犯罪防制條例、殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害罪嫌移請台北地方檢察署偵辦，並擴大偵辦追緝未到案共犯。

【其他新聞】

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

美國太空總署被駭也求助他　台警資安硬實力NASA寫信致謝

22年磨一劍！投身資訊犯罪偵查苦蹲實驗室念博士　科長推基層警科技偵查教育

ET快訊
AZ疫苗11.7萬劑抵台　一張圖看「10大副作用」
許維恩認愛小7歲王家梁：希望得到大家祝福
開上五楊高架「一直飄」他驚驚！　過來人秒懂
謝忻爆穩交奧迪男「有結婚共識」：不強求

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女酒醉遭硬上…託人談和解！友收2萬後秒背叛自爆：被錢迷惑

美魔女持偽鈔爽玩東港！購物　PO上東港社群馬上被抓到

9古惑仔伏擊！竹聯幫北市街頭囂張追砍　「靈骨塔買賣糾紛」惹禍

離譜畫面曝！金牌啤酒＋甩炮55元被嫌貴　壯男竟狠K雜貨店老闆

「雙獅地球牌」高純度海洛因磚走私入台！11塊市值超過2千萬

新竹離奇焦屍真相曝！他整地被大火燒死　檢警揪「無影凶手」

與女記者辦公桌上嘿咻遭彈劾！丁允恭攜妻出庭：盼事實釐清

博弈大亨莊周文撈595億起訴！拿督暗搞洗錢賭博　檢警扣7千萬超跑

57歲單女網戀外國「石油大亨」　衝銀行匯10萬...女警現身她夢碎

老公出境一飛消失！妻守18年活寡　「僅在一起3個月」心寒放生

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

台中女酒醉遭硬上…託人談和解！友收2萬後秒背叛自爆：被錢迷惑

美魔女持偽鈔爽玩東港！購物　PO上東港社群馬上被抓到

9古惑仔伏擊！竹聯幫北市街頭囂張追砍　「靈骨塔買賣糾紛」惹禍

離譜畫面曝！金牌啤酒＋甩炮55元被嫌貴　壯男竟狠K雜貨店老闆

「雙獅地球牌」高純度海洛因磚走私入台！11塊市值超過2千萬

新竹離奇焦屍真相曝！他整地被大火燒死　檢警揪「無影凶手」

與女記者辦公桌上嘿咻遭彈劾！丁允恭攜妻出庭：盼事實釐清

博弈大亨莊周文撈595億起訴！拿督暗搞洗錢賭博　檢警扣7千萬超跑

57歲單女網戀外國「石油大亨」　衝銀行匯10萬...女警現身她夢碎

老公出境一飛消失！妻守18年活寡　「僅在一起3個月」心寒放生

北市新冠疫苗「施打順序」曝光　這16家醫院列第一優先

統一獅再推超人力霸王主題日　傑特、利布特首度在台亮相

專責醫院直接照顧者！　首批AZ疫苗「最高風險」5萬人優先接種

爆款包全換上「燕麥色」！Lisa露腰搶背CELINE、LOEWE老花鈴鼓包吸睛

全台最長姓名！25字自己念都卡詞　「神祝福的小心肝」現身回應了

快訊／首批AZ疫苗到貨「陳時中上午9點獲知」屬直接洽購非COVAX供貨

蔡政府農產品銷陸勝馬　黃子哲：口嫌體正直、新南向喊爽的

打完第一劑有7成保護力！　一張圖看「AZ疫苗10大副作用」

亂彈菸蒂！露營客下秒跌倒「急墜1.8米」　斷頸爆頭慘死

東奧籌委會新增12位女性理事候選人　將佔整體比例42%

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

老公出境一飛消失　妻守18年活寡

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

台中恐怖車禍！大貨車撞倒單車男再輾斃

台北男夜店帶2女回家　她被餵FM2遭性侵

屏東驚見塑膠袋裝棄嬰！夜丟路邊徘徊鬼門關

「所長殺手」私吞7萬　又被爆記正妹車牌濫查百筆個資

高雄槍戰惡匪卡彈！幹員還原19槍懸命瞬間

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

更多熱門

相關新聞

綁匪強擄富商！「約最危險地方」2hrs內爽拿3千萬

綁匪強擄富商！「約最危險地方」2hrs內爽拿3千萬

高雄市立美術館附近昨（2日）上午9時發生槍擊案！由於男子李育儒1月24日於嘉義一間SPA館擄走嘉義知名媽祖廟董事柯姓富商，並在2小時內於朴子監理站取得贖金3千萬並釋放人質。高雄、嘉義警方獲報後聯手追緝，惟李男拒捕，警方只好連開19槍，最終李男傷重身亡。對此，嘉義警方今（3日）透露，目前除李男外，已拘提4人到案，尚有1人在逃，且僅查獲1004萬贓款，相當於約有2000萬下落不明。

快訊／玉山下「3月雪」！　銀白世界積雪3公分

快訊／玉山下「3月雪」！　銀白世界積雪3公分

今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

偷車男「拒捕撞警」被射車輪　警3小時神速破案

偷車男「拒捕撞警」被射車輪　警3小時神速破案

理科太太「文案衛生局看過才PO」：我們怕了！

理科太太「文案衛生局看過才PO」：我們怕了！

關鍵字：

大安警方局竹聯幫砍殺西瓜刀靈骨塔買賣糾紛影音

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

婦產科醫師「手捅進抽插」她害羞　過來人解釋了

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

剛出生被丟！汪長成34KG巨萌神獸

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面