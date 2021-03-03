9古惑仔伏擊！竹聯幫北市街頭囂張追砍　「靈骨塔買賣糾紛」惹禍

記者張君豪／台北報導

台北市大安區2日下午驚傳砍人事件！34歲的紀姓男子（經查有多項前科）在大安區羅斯福路3段269巷內某咖啡廳內與黑幫分子談判破裂，雙方一言不合，紀男離開咖啡廳，卻在店外巷弄內遭9名黑衣人伏擊圍毆，其中一人持西瓜刀從後方砍殺紀男兩條大腿後側，刀傷創口長達30公分。

▲大安警方逮捕涉嫌在羅斯福路咖啡廳外砍人的竹聯幫黃姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安區羅斯福路2日下午發生疑似幫派械鬥砍人事件，監視器畫面宛若古惑仔電影真實版。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報介入調查，從2日晚間收網，陸續從中山區林森北路等處帶回包含黃姓主嫌在內等3名嫌犯，警方表示落網男子有竹聯幫幫派背景，雙方因靈骨塔買賣債務糾紛才發生這起當街砍殺事件。

警方表示：經調閱監視器鎖定涉案犯嫌身分，並緝獲黃姓主嫌、共犯3人，本案係黃姓主嫌與被害人有靈骨塔買賣債務糾紛，黃姓主嫌撂人與傷者相約在大安區羅斯福路巷內「微光咖啡」談判。

雙方不歡而散後，黃姓主嫌帶領多名小弟在街頭以徒手毆打被害人，其中1人持西瓜刀砍傷被害人雙腳，紀男仍在萬芳醫院救治。2日晚間7點多，大安警方根據監視器畫面循線在台北市中山區林森北路逮捕1名王姓涉案人（26歲），但他初步否認涉案，辯稱是跟朋友去看熱鬧助拳，對於械鬥砍殺糾紛起因並不清楚，警方初步排除他是行兇刀手，目前正循線擴大追查。

知情人士透露，傍晚醫院搶救紀姓被害人手術暫告一段落，警方趁術後空檔對被害人進行訪談15分鐘，發現被害人疑似和行兇黑衣人主動協調靈骨塔買賣糾紛未果，談判破裂引發口角衝突，對方10多人早已在咖啡廳外埋伏，刀手持西瓜刀將紀男雙腿砍傷，警告意味相當濃厚。

大安警方從昨晚到今晨陸續逮捕黃姓主嫌及共犯3人，訊後依組織犯罪防制條例、殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害罪嫌移請台北地方檢察署偵辦，並擴大偵辦追緝未到案共犯。

【其他新聞】

►情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪 國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

►美國太空總署被駭也求助他 台警資安硬實力NASA寫信致謝

►22年磨一劍！投身資訊犯罪偵查苦蹲實驗室念博士 科長推基層警科技偵查教育

