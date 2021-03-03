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柯文哲組「綠色連線」助攻2022？　黃珊珊：平常就該多交朋友

▲▼台北市副市長黃珊珊出席古亭狗活動區啟用記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊出席古亭狗活動區啟用記者會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲2日被傳出，不願被外界貼上藍色標籤，因此在陣營內成立「綠色連線」，由台北市政府勞動局長陳信瑜當總召。被視為柯文哲接班人的台北市副市長黃珊珊，被問到這是不是柯文哲在幫助他2022找朋友？黃珊珊表示，平常就該多交朋友，台北市政府本來就該聽取各界意見。

黃珊珊出席古亭狗活動區啟用記者會，被問到是不是在搶攻毛小孩族群？黃珊珊表示，這不用搶攻，她自己就有養毛小孩，每次掃街拜票時，路上都看不太到嬰兒用品店，但四處都有寵物用品店，毛小孩已經成為市民生活的一部分，就像她自己也是「狗奴」一樣，不論再忙再累都要帶狗出去散步。

針對北市府成立「綠色連線」，是不是希望2022幫黃珊珊多找一些朋友？黃珊珊說，多交朋友是平常該做的事，台北市政府本來就該聽各界意見，朋友越多越好，不是誰去交什麼朋友，而是大家應該多交朋友。

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