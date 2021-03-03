我們都是台灣人！柯文哲大談「天然台」　力撕小藍標籤

記者陳家祥／台北報導

由於日前和國民黨主席江啟臣同台，台北市長柯文哲近來深受「藍白合」、「小藍」的標籤所苦，2日先爆出市府內將組「綠色連線」，3日中午更選在「天然台」餐廳舉辦中央委員春酒，還發表「天然台」論述，力撕「小藍」標籤。





▲民眾黨主席柯文哲出席中央委員會春酒。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲表示，如果用一個字代表國民黨是「統」的話，那以另外一個字代表民進黨就是「獨」。柯說，有人就問他要用哪個字來代表民眾黨？就是「台」啊。

「我一直覺得天然獨那句話是不對的，應該叫天然台。」柯文哲說，台灣自古就是一個移民社會，除了原住民以外，歷代都有外面移進來的人口，所以只要在這裡住久了，甚至在這出生，他是認同台灣的，他就是台灣人，所以叫天然台。

柯文哲說，這個問題不解決的話，民眾黨訴諸的共融社會、國家治理就沒辦法落實，「本來國家運作就是理性、務實、科學來做事，如果每天吵吵鬧鬧，根本沒有辦法處理事情」。

「所以我每次講說，我們有不同的過去但有共同的現在，重點是要不要走向共同的未來。」柯文哲說，如果大家都願意走向共同的未來，那我們就要形成一個共融的社會，「我們都是台灣人，問題就解決了」。柯笑說，剛好民眾黨春酒，選在「天然台」餐廳滿有趣的。