專屬毛小孩運動空間！　北市180萬元打造「古亭狗活動區」





▲台北市副市長黃珊珊出席古亭狗活動區啟用記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市3日啟動於中正區古亭河濱公園內新設的狗狗運動空間—「古亭狗活動區」，由於活動面積僅703平方公尺，加上沒有分大、小犬區，使民眾擔心太小、造成狗狗打鬧等意外。對此，出席活動的台北市副市長黃珊珊表示，會邊走邊修正，慢慢添加市民需要的設施。

北市動保處耗費8個月的時間，共180萬元預算，打造位在古亭河濱公園的「古亭狗活動區」，並且於3日正式啟用，現場特別邀請台灣動物輔助治療專業發展協會帶領治療犬在現場示範說明毛孩行為學，教導飼主透過行為觀察避免毛小孩之間可能遇到的衝突，台灣心輔犬培育團隊也至現場講解如何讓狗狗安全運動，並於現場開打2021年首場免費寵物登記及狂犬病預防注射50劑。

黃珊珊表示，台北市動物友善城市目標於12行政區各設置至少1座狗運動公園或狗活動區，而古亭狗活動區是北市第8處狗狗專屬運動空間，佔地面積703平方公尺，採大、小型犬隻不分區共同使用，園區設施包含安全圍籬與出入口雙道門加強安全防護，也設有休憩座椅、狗便袋箱、垃圾桶及洗手足台，提供飼主與犬隻在園區互動的基本需求。

針對狗活動面積僅703平方公尺，有與會民眾擔心範圍太小，且未區分大小犬，恐造成大狗欺負小狗等狀況。對此，黃珊珊表示，台北市寸土寸金，都需要經過公民參與才能決定用途，且主要還是得里長同意，有些地方不願意把公園挪出來改成狗狗專屬空間，仍得與社區持續溝通，而設施方面則會慢慢做添加。

黃珊珊說，這塊地方能夠接水接電，已經很不容易了，現在完成之後會視使用者需求來增加，不過做太多設施，也有些民眾會覺得有障礙，所以就「邊走邊修正」，未來9月、10月也會把整個動物活動串接起來。

台北市動保處長宋念潔受訪時提到，北市今年底可以完成9座狗運動公園和活動區，分別在士林、北投、萬華、信義、大同和大安區，這樣北市總共就有17座，目前台北市12個行政區裡面，只剩下中山區還沒有狗活動區，若有適合的地，歡迎民眾來與北市動保處聯繫。

關於「古亭狗活動區」的設計，宋念潔說，每個狗活動區都會設兩道門來維護狗狗安全，由於過去有市民反映狗狗亂大小便，所以動保處都會派員定期來狗活動區進行清掃消毒。而這座古亭狗活動區的大小，取決於市民願意給動保處多大面積，若區分為大、小犬區，那會導致活動空間太小，所以才設置混用，並且考量到颱風天下雨恐淹水，因此不擺放設施。

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