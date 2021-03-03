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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不要隨便把鳳梨停掉」　柯文哲：北京還是要務實面對台灣

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲3日提出「天然台」論述，認為台灣外來人口多，住久了或是在這出生、是認同台灣的，他就是台灣人，所以叫天然台。至於過去的「兩岸一家親」主張，柯說，那只是一個態度，也要有親善的行為，「所以不要隨便把鳳梨停掉」，北京當局還是要理性、務實、科學的態度面對台灣。

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席中央委員會春酒。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席中央委員會春酒。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨3日選在「天然台」餐廳舉行中央委員春酒，身兼黨主席的台北市長柯文哲也藉機會發表「天然台」論述，主張只要是認同台灣的，他就是台灣人，有不同的過去但有共同的現在，重點是要不要走向共同的未來

針對提出天然台後，兩岸論述是否要調整？柯文哲說，以台灣為名、以民眾為本，「我們還是以台灣為主體」，但也要考慮民眾每天的生活，政治要落實在人民生活的每一天，所以理性、務實、科學去處理問題，這樣就好了啊。

至於過去主張的「兩岸一家親」立場，柯文哲表示，兩岸一家親只是一個態度，但也要有親善的行為，「所以不要隨便把鳳梨停掉」，北京當局還是要理性、務實、科學的態度面對台灣。

柯文哲拿近期的鳳梨禁令打比方，若對農產品的進口有意見，要事先跟我們講，不然剩下2、3天的時間人家沒有辦法應付，「所以這也不符合理性」。

柯文哲呼籲，中國自許是一個大國，他就要有大國風範，這種無預警停掉鳳梨進口只是讓台灣人更不爽，對他也沒有好處。

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