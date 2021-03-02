一日北高關注度輸呱吉　柯文哲：很正常啊！畢竟騎過了

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲2月28日凌晨0時進行「一日北高」挑戰，總預算高達72萬元，其中20萬元為直播經費，然而卻爆出畫面與聲音有問題等狀況，且觀看人數還不如台北市議員「呱吉」邱威傑日前挑戰的「一日雙塔」。對此，柯文哲2日受訪時表示，關注度不高「很正常啊！」畢竟都已經騎過了。





▲台北市長柯文哲「2021一日北高」。（圖／北市府提供）

柯文哲2月28日凌晨0時53分左右，一行人從關渡宮出發進行「一日北高」挑戰，一開始找來台北市副發言人黃瀞瑩、體育主播常富寧主持，於柯文哲FB、YT、台北運動吧臉書 、humans of Taipei 我是台北人臉書等4個平台同步直播。

但柯文哲疑似是體力不如以往，加上中途遇到爆胎，原訂上午7時53分左右抵達彰化縣伸港寶天宮，卻直到上午10時45分左右才抵達，便趕緊讓柯文哲在彰化就搭乘高鐵回台北參加228紀念會，之後再從台北搭高鐵抵達台南，約晚上7時與團隊一起上路，直至約晚上9時56分才到達終點，又比預計時間晚了近1小時以上。

柯市府「一日北高」活動，若不扣掉中途柯文哲北上參加228紀念會的時間，總長約為21小時，然而卻被爆出，網路觀看次數不如邱威傑的「一日雙塔」。





▲柯文哲出席「提早預備雙語師資 北市從公費生等6大管道開始」記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

針對此事，柯文哲2日下午抵達懷生國中出席雙語師資記者會時，欲言又止地說，「都已經騎過了，其實我也是被⋯啊算了！不要講這個。」

柯文哲笑稱，一日北高預算這麼少，自己還問過幕僚，「怎麼確定我騎得到？」且事先也不跟他講，就直接畫上去幾點到達哪一路段，「看到覺得，天啊！事先都不跟我商量，假設我是無敵鐵金剛一樣。」

被問到關注度不高，柯文哲直言，「很正常啊！」辦活動要提早規劃、計畫，且這次轉播效果似乎不是很好，看到一半螢幕就跳走了。

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▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）