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珍愛藻礁公投連署達35萬安全數　志工郵包「拆到手軟」關鍵曝

▲藻礁連署達安全份數，大學生參與是關鍵

▲藻礁公投連署達安全份數，潘忠政（中）表示：大學生參與是關鍵。（圖／翻攝自珍愛藻礁臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「珍愛藻礁公投」連署總部2日近午收到郵差送來24大箱、及後來送來的2箱包裹，共超過2000件以上的包裹連署書，數量再創新高，預估今即可超過35萬安全連署份數。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，各大專院校大學生關心參與，是連署書暴增的關鍵，期以藻礁公投做辯論，相信有助於台灣能源轉型。

▲藻礁連署達安全份數，大學生參與是關鍵

▲郵差送大量郵件到珍愛藻礁公投連署總部。（圖／翻攝自珍愛藻礁臉書）

珍愛藻礁公投連署總部指出，228連假第一天，郵差先生於日前已先通知可能會有「大量」郵件，要總部騰出收件空間。果然在今天11點左右郵車到來，陸續送來24大箱連署書，再加上後來送來的2箱包裹，讓志工們拆到手軟，但也相當振奮。▲藻礁連署達安全份數，大學生參與是關鍵

▲郵差送大量郵件到珍愛藻礁公投連署總部。（圖／翻攝自珍愛藻礁臉書）

潘忠政說，藻礁公投連署議題能從無人關心到全國關注、近日份數不斷衝高，探究原因除志工們上街宣傳，各方知名人士發聲力挺，號召粉絲投入，政府所作的哏圖回應錯誤百出、讓網軍瘋傳，最主要是大學生參與更是關鍵，讓藻礁聲量上升，就算不認識藻礁的民眾都開始關注。

▲藻礁連署達安全份數，大學生參與是關鍵

潘忠政呼籲政府在藻礁議題，至少應該開聽證會，若要等到用公投才能決定，表示和政府之間還有很多溝通機會，希望越早讓藻礁議題真相公諸於世，也有助於台灣能源轉型。據了解，珍愛藻礁公投連署於2月20日才突破9萬份，未料，不到10天，份數即已達30多萬份。潘忠政認為，連署書達標外還要追求更高連署數，安全數越多代表越安全。

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