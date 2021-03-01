大潭藻礁禁環團和記者！校園連署總召被擋40分：為何釣客可以？

▲謝瑞恩到大潭藻礁現場被擋。（圖／謝瑞恩提供，下同）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投工作小組昨晚宣布連署破29萬份，其中，大學生們發起「粉紅風暴」活動募集串連全台30所學校，更是一大助力，全國校園連署總召謝瑞恩今（1日）早上5點到桃園大潭藻礁現場，沒想到卻被管制區的人員阻擋，以「釣客捕魚的人才能進入」，「環團和記者不行」，讓他非常不解，中油是基於怎樣的依據能如此阻擋。

謝瑞恩說明，當時目測約有40位民眾在現場，有很多自己不知道的人，有老師帶著海洋學者想要帶幾十個大學生去認識藻礁，順便戶外教學，公投領銜人潘忠政和中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫也都在，自己是因為想要多了解，才獨自前往，但管理員說「只有釣客捕魚的人才能進去」，感到非常不解，為何捕魚的人可以？一般人不行？

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▲▼謝瑞恩說，現在中油規定一個月有6天不能進去大潭藻礁現場。



謝瑞恩表示，那時候潘忠政跟陳昭倫有跟中油交涉，能不能讓大家進去，結果還是不行，理由是「不能讓環團跟記者進去」，一樣困惑的是，記者有記者證能認定，但環團的定義又是什麼？不懂中油管理方面出於怎樣的規定、依據及理由去阻止。

謝瑞恩說，以前可以進去，最近議題發酵，中油後續才規定一個月有6天不能進去，就是農曆初一、十六和前後一天，不過，最後自己有先簽名依照程序，等了3、40分鐘才進去，被規定不能靠近藻礁區域，且有監視器，否則會違反規定，只是不是每個人都能像他一樣進入，像潘忠政和陳昭倫他們就無法。

▲謝瑞恩指出，管制人員說環團和記者都不能進去。

潘忠政指出，過去都有進出辦法，確實有規定農曆初一、十六這兩天及前後一天不行，其他日子只要登記就可以，今天是想趁潮水退潮再進入了解，但被駐衛警擋住，問何時改的？是否有文件？都說不知道，僅說是交接班被口頭交代的任務，同時間卻看到釣客資料寫一寫就進去，看了莫名其妙，到底是什麼道理？後來大家覺得很無奈就算了離開，只是對中油作法感到憤怒。

潘忠政進一步透露，上週記者有進入採訪，但不久就聽到中油高層對警衛下令，以後都不能讓記者和環團進入，當時的記者還因此被勸離。