蘇貞昌稱部會將做藻礁相關報告　民團批很抽象酸：只是貼圖

▲本土社團挺藻礁公投記者會。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投到昨晚連署份數衝到超過31萬，預計今（2日）晚將達安全目標35萬份，本土社團上午開挺藻礁公投記者會喊話，民眾黨、時代力量、國民黨等在野黨有權利發動法定公聽會，扮演更積極角色，不要只是嘴巴說要挺。對於行政院長蘇貞昌稱會請相關部會跟國人做相關報告，民團認為「就只是貼圖」而已。

台灣公民參與協會理事長何宗勳批經濟次長曾文生說謊稱，府方和院方已善盡溝通職責，但從來沒溝通過，且去6月5日環團見完總統蔡英文，也在場的農委會主委陳吉仲承諾要幫忙開「類聽證會」，然曾文生卻說沒有這件事。何宗勳說，黑紙白字都有類聽證，問題根本是出在經濟部，直指曾文生要付最大的政治責任。

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希望基金會董事長紀政到場力挺說，受公投領銜人潘政忠感動，才會參與而有自己的主張。外省人台灣獨立促進會會長許登崑認為，本土社團對於維護藻礁立場和意志從來都沒變動過，有變的只有國民黨跟民進黨存在的昨是今非，呼籲民進黨政府用正面態度面對，在聽證會上拿出數據說服大家，這是「是非問題」不是輸贏。

▲何宗勳認為蘇貞昌稱會跟國人報告「很抽象」、「只是貼圖」。（圖／記者許展溢攝）



台灣陪審團協會秘書長林秉權說，公投最重要的核心和精神是公民參與，很遺憾看到變成政黨衝突、意識形態狀況，盼不管哪個公投都要回到議題本身。自由台灣黨主席周羅宜提到，民進黨支持者現在感到焦慮，不是支持者的錯，是部分政治人物在誤導公投真正目的，去質疑自己政策的人，將他們打成中共同路人，這是非常有害的，籲不應有公投恐懼症，有飄閃躲的態度，動用手段攻擊參與社會運動的夥伴。

台灣團結聯盟秘書長周倪安指出，政治不是很困難，是找回良心而已，民主時代有不同意見，是提出並討論，最後作出平衡，而不像執政黨或其他黨打成跟中共一樣，這樣說法對很多守護藻礁的人都是傷害。

媒體問蘇貞昌對此事回應是「會請相關部會跟國人做相關報告」，讓大家了解全貌，這樣是否滿意？何宗勳不滿說「講話很抽象」，認為所謂的報告「就是貼圖」，並表示真正的報告是要跟公投團體對話，要有類聽證會，接著提到民眾黨、時代力量和國民黨等在野黨，是有權利發動法定公聽會，現在大家都嘴巴說要搶救，但應該在立院善用資源幫藻礁存活釐清真相，扮演更積極角色。