藻礁公投連署破31萬！工作小組喊務必過關：才能和政府對話

▲藻礁公投小組表示，現場更有高齡100歲的爺爺，拄著拐杖到現場親簽。（圖／藻礁公投小組提供，下同）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投連署「粉紅風暴」，在228三天連假，一共衝出109,315份，公投小組今（1日）表示，這是繼昨天突破法定門檻後，再傳公投小組振奮的好消息。

公投小組坦言，這起公投連署自去年12月11日啟動後，一開始乏人問津，整整花了2個多月才突破10萬，但從這週開始，幾乎每三天就有10萬份進帳，平均戰力幾乎提高了20多倍。

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公投小組指出，做為台灣史上第一個由下而上的「跨黨派公民運動」，從原本不被看好的「冷到爆」，急速蛻變成「夯到不行」，除了因為全省大學師生投入號召外，各地志工「每日快閃」的策略也明顯奏效，這些無酬志工自發性的行動，馬不停蹄地在各街頭機動推廣，用站在第一線的熱情感染許多民眾。

▲藻礁公投小組強調，這次務必要過關，才有機會和政府展開對話。



公投小組提到，今天擺攤現場更有高齡100歲的人瑞爺爺，拄著拐杖到現場親簽，還不忘鼓勵大家要愛護自然，還有阿嬤十分慎重，身上還帶著印章、印泥和户口名簿，特地從文山區坐公車到大安區加入連署的行列，另一位年輕老師在簽完後還不忘打卡，在線上揪更多親朋好友來共襄盛舉。

公投小組表示，以大安森林公園來說，平均每位志工每小時可以收到40張連署書，這使得下午2點不到就幾乎簽光原有的500張空白連署書，桃園總部則因為供不應求，加上時值連假許多影印店休息，一度在群組裏急徵墨水匣。

▲藻礁公投連署截至目前已破31萬。



公投小組認為，雖然目前的連署時程看來十分樂觀，但開學第二週後，大專院校學生將忙於課業，預料可能會微幅下滑，一些連署點也開始佈署母親節檔期的動線，無法繼續提供場地，這些種種原因一刻也不敢鬆懈，並強調此為台灣史上第一樁生態保育公投案，務必要過關，才有機會和政府展開對話。