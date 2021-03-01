想看大潭藻礁被駐警保全擋　公投領銜人怒轟中油莫名其妙

▲公投小組指出，有釣客揹著釣具在登記簿上填寫簡單資料進入。（圖／藻礁公投小組提供，下同）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投領銜人潘忠政今（1日）指出，清晨和工作小組，想趁退潮期間到藻礁探索生態驚喜的一群喜愛大自然的朋友，到大潭藻礁未開發區的管制哨，原本可以用登記方式進入大潭藻礁G2海岸，卻遭駐警保全制止不得進入，相當莫名其妙又憤怒。

藻礁公投小組說明，數十位民眾不平的請問駐警為何今天是非管制日卻不准進入，駐警以無奈的表情表示這是上級的規定，民眾請駐警提出不得進入的證明文件，駐警表示沒有正式文件，是上個班次的同仁口頭交代。

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公投小組指出，就在此時，眾人看著幾位釣客揹著釣具大大方方的在登記簿上填寫簡單資料，領取識別牌，然後搖搖擺擺的走進大潭藻礁，遭到差別待遇的民眾群情激憤，但還是忍住性子和駐警請教為何釣客可以進入，駐警還是一臉無奈的表示「這是上級的指示」，更提不出任何規定的文件。

▲▼藻礁公投小組指出，數十位民眾不平的問駐警為何今天是非管制日卻不准進入。

潘忠政提到，接著夥伴們在警衛室門口赫然發現貼著的管理辦法，今天就是可以進入的非管制日，更是難以接受，最後無論如何央請，駐警就是不願開放，民眾體察駐警的無奈，只好分別離去，改到北邊的白玉藻礁去認識藻礁。

潘忠政表示，上週曾陪記者到大潭藻礁採訪，回程在駐警室就被駐警告知上層交代，「以後記者和環團不准進入」，他反問是指管制日？駐警表示上層的意思是平常也不可以。大家對中油這項差別待遇的不友善行動都很難平，但大家聊起中油的三接開發就是一路以顢頇方式進行，也不感意外了。